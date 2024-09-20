دمج ممارسات الصحة والسلامة والبيئة لضمان سلامة عمليات إدارة النفايات واستدامتها

في الوقت الذي يجابه فيه العالم تحديات ضخمة في مجال إدارة النفايات، كثيراً ما يتم إغفال أهمية ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، وما لها من دور فاعل في هذا القطاع الحيوي الذي يركز على أولوية إعادة التدوير ومكبات النفايات وعمليات تحويل النفايات إلى طاقة. إلا أن تلك الجوانب يجب أن تدعمها المعرفة الواضحة بدور ممارسات الصحة والسلامة والبيئة في ضمان استدامة البيئة وسلامة طواقم العمل على المدى الطويل.



ينطبق ذلك على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء، إذ يشهد العالم كل عام وقوع آلاف الحوادث الناجمة عن ممارسات العمل غير الآمنة في قطاع إدارة النفايات، والتي تؤثر في المقام الأول على عمال النفايات الذين يمثلون الخط الأول للتعامل مع النفايات الخطرة وفرزها والتخلص منها. ولا تقتصر تلك المخاطر على صحة البشر فقط، فهي تشكل تهديداَ حقيقياَ لسلامة البيئة في المنطقة بأكملها، ومن شأن تطبيق بروتوكولات السلامة غير الكافية أو التخلص من النفايات بشكل غير ملائم أن يؤديا إلى عواقب غير محمودة، كتلوث الهواء والمياه والتربة على سبيل المثال لا الحصر.

أما على المستوى المحلي، فتشهد مبادرات الاستدامة في دولة الإمارات زيادة في الكمّ والأهمية، لتمنح الأولوية لممارسات الصحة والسلامة والبيئة وتعتبرها عنصراً جوهرياً في عمليات إدارة النفايات. ولهذا، تكرّس الشركات المختصة بإدارة النفايات جهودها لتطبيق معايير السلامة الصارمة وضمان توافق عملياتها التشغيلية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن حماية العاملين ويؤكد على المساعي لتخفيض أثر النفايات على البيئة.

ومن بين الجهود المبذولة في هذا الخصوص، إطلاق برامج السلوكيات الآمنة التي اكتسبت مكانة بارزة في القطاع بفضل تشجيعها المتعهدين والموظفين على حماية سلامتهم بشكل استباقي، وبخاصة عند التعامل مع النفايات الخطرة. كما تركّز هذه البرامج كذلك على أهمية المسؤولية الشخصية، وأظهرت أيضاً فعالية ملموسة في تخفيض عدد الحوادث في أماكن العمل.



وفي هذا السياق، كانت مجموعة تدوير واحدة من الجهات الرائدة التي حرصت على إطلاق تلك المبادرات خلال الأسابيع الماضية، إذ قدمت الدورات التدريبية للتعريف بطرق إنقاذ الأرواح وأطلقت مبادرات التوعية بالمخاطر المؤسسية وإدارة استمرارية الأعمال – وكل ذلك بهدف التصدي للمخاطر المحتملة والتأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاستباقية للسلامة.



وبالطبع، لا تتحقق الفعالية المرجوة من ممارسات الصحة والسلامة والبيئة دون توسعها لتشمل الجمهور، ما يعني أن توعية المجتمع بالممارسات الآمنة للتخلص من النفايات أمر ضروري وعامل حاسم في الحدّ من المخاطر البيئية. وفي هذا الصدد، تتعاون مؤسسات إدارة النفايات بشكل مستمر مع السلطات المحلية والمجتمعات لضمان التخلص المسؤول من النفايات الخطرة وغير الخطرة، وذلك عبر برامج توعية الجمهور تجاه تلك المخاطر، وتعريفهم بالخطوات الآمنة التي تقلل من المخاطر وتحافظ على سلامتهم.



يأتي دمج معايير الصحة والسلامة والبيئة في صميم عمليات إدارة النفايات ليذكّرنا بأن ممارسات الاستدامة لا تقتصر فقط على إعادة التدوير وتقليل النفايات، بل تتمحور حول سلامة العاملين في القطاع وحماية النظم البيئية من التأثيرات السلبية، كما تنسجم مع التزام دولة الإمارات تجاه الاقتصاد الدائري.

