استراتيجيات الإدارة المستدامة للنفايات: الطريق نحو صفر انبعاثات بحلول عام 2050

في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم في مواجهة تغيّر المناخ، تتزايد الأهمية الكبرى لقطاع النفايات باعتباره محور اهتمام رئيسي وعالمي بما يشكله هذا القطاع من إنتاج 3-5% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة تفوق تلك الناتجة عن قطاع الطيران، مما يجعله محوراً أساسياً في الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغير المناخي. ومع احتفالنا باليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، يجب علينا تسليط الضوء على هذه التأثيرات على المناخ والصحة العامة والبيئة، ودعوة افراد المجتمع والحكومات والشركات على اعتماد ممارسات وتقنيات تقلل من الانبعاثات.

ومع تزايد الاعتراف بأهمية أزمة النفايات العالمية على بيئتنا وصحتنا ومناخنا، كان من الضروري تسريع وتيرةَ الجهود العالمية المشتركة من قبل مختلف الحكومات التقدمية في جميع أنحاء العالم . تهدف هذه الجهود إلى الحدِّ من الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع النفايات وتطوير خطة استراتيجية للوصول إلى صفر نفايات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 .يتم ذلك من خلال الاستثمار في الحلول المبتكرة والمتطورة لإدارة النفايات والحد من التأثيرات البيئية السلبية للانبعاثات الكربونية. إن الاستثمارات في هذه الحلول على نطاق واسع ستصبح أكثر جاذبية عبر تنسيق الفرص المتاحة للمستثمرين والتكنولوجيات ودعم الشراكات الاستراتيجية في سبيل الوصول إلى حلول النفايات المستدامة.



وفي هذا السياق، جسدت مبادرة "صفر نفايات"، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، نموذجاً عالمياً لأهمية الشراكات العالمية في تعزيز جهود إزالة الكربون عبر منظومة موحدة لإدارة النفايات وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري لتحقيق نتائج ملموسة. كما ساهمت أيضاً العديد من المبادرات المشتركة والاتفاقيات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في رفع الوعي المجتمعي وحث الأفراد على دعم الجهود والمشاركة بإيجابية في عمليات فرز النفايات وإتباع ممارسات الحفاظ على البيئة.



كما تلعب التقنيات التكنولوجية دوراً محورياً في دعم إدارة النفايات بطرق مبتكرة وتحقيق تأثير إيجابي. فعلى سبيل المثال، قدمت تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة حلاً تحويلياً مهماً لمعالجة قضية انبعاثات قطاع النفايات وتوليد حلول طاقة منخفضة الكربون، حيث إن بعض الأنظمة المتطورة، مثل التحويل الغازي والتحلل الحراري، قادرة على تحويل النفايات إلى وقود حيوي، مع انبعاثات أقل بكثير مما ينتج عن عملية الحرق التقليدية للنفايات. لذا تم تأسيس محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة بإنتاجية لمعالجة النفايات تصل إلى 900 ألف طن من النفايات سنوياً ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 52,500 منزل في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة.

ويسهم الاقتصاد الدائري في تقليل النفايات وتحسين إدارة الموارد، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتأثير البيئي العام .يعتمد ذلك على مجموعة من الممارسات والمبادئ التي تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد لتعزيز الاستدامة وتقليل الأثر البيئي .تشمل هذه الممارسات تصميم المنتجات بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، والتركيز على إعادة تدوير المواد واستخدامها مجدداً بدلاً من التخلص منها، مما يساهم في تقليل النفايات والحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات التصنيع.

وفي ضوء أهمية الاقتصاد الدائري، أطلقت دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري في عام 2021 لتعزيز الاستدامة في استراتيجيات إدارة النفايات.

يتعين علينا تذكّر أن تحقيق مستقبل خالٍ من الكربون يتطلب تعزيز الشراكات، تبادل المعرفة، وتحديد معايير جديدة في إدارة النفايات المستدامة. من خلال هذه الجهود، يمكننا تحويل النفايات من تحدٍ كبير إلى فرصة حقيقية، وتحقيق تقدم ملموس نحو عالم خالٍ من الانبعاثات.



