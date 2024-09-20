شركة صينية تعطي دفعا لشركة بوينغ بطلب شراء 50 طائرة

وافق بنك التنمية الصيني "سي دي بي" على شراء 50 طائرة من شركة بوينغ، في من المتوقع أن تعطي دفعا لعملاق صناعة الطيران الأمريكي الذي يواجه تدقيقا متزايدا وإضرابات عمال.

وقال بيان الأربعاء إن شراء طائرات بوينغ 737-8 يأتي في وقت تسعى فيه وحدة التأجير التمويلي للطائرات التابعة لبنك التنمية الصيني لتعزيز أسطولها بطائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

ومن المتوقع تسليم طائرات البوينغ 737 ماكس بين عامي 2028 و2031، وفقا لملف طلب الشراء.

ويأتي الطلب في الوقت الذي أعلنت فيه بوينغ الأربعاء أنها ستبدأ بمنح إجازات مؤقتة لموظفيها لخفض الانفاق وسط إضراب عمالي أدى إلى إغلاق مجموعة من مصانعها.

ونظم عمال في بوينغ اعتصاما الجمعة أدى إلى إغلاق مصانع تجميع طائرات من طرازي 737 ماكس و777 في رينتون وإيفرت بالقرب من سياتل.

كما خضعت شركة الطيران لتدقيق أكبر منذ انفصال باب عن جسم طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في منتصف الرحلة في يناير، ما أجبر قائدها على القيام بهبوط اضطراري.

وأعاد ذلك إحياء الأسئلة حول معايير السلامة ومراقبة الجودة بعد أن أحرزت الشركة تقدما في أعقاب حادثي تحطم طائرتي ماكس في عامي 2018 و2019.

وفي مارس، أعلنت بوينغ عن تغييرات إدارية شملت تنحي رئيسها التنفيذي ديف كالهون. كما أبطأت إنتاج طائرات ماكس مع تحسين مراقبة الجودة.

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