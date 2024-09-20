بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتمسك بنظرة اقتصادية متفائلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الجمعة وتمسك بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو تحقيق تعاف معتدل.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة بإجماع الآراء.
وأنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو استناداً إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ اثنين بالمئة بشكل مستدام.
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