بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويتمسك بنظرة اقتصادية متفائلة

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الجمعة وتمسك بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو تحقيق تعاف معتدل.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة بإجماع الآراء.

وأنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو استناداً إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ اثنين بالمئة بشكل مستدام.

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