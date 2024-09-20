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محادثة دفاعية بين سول وواشنطن لردع تهديدات كوريا الشمالية

9/20/2024 12:14:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أنه من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات دفاعية الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني ضد التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تجرى الدورة الـ25 من الحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا والولايات المتحدة في سول يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مجموعة من قضايا التحالف الأمني قبل الاجتماع السنوي للتشاور الأمني، الذي يعقد سنويا في فصل الخريف.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن نائب وزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي تشو تشانج-راي ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا أنكا لي سيترأسا المحادثات.

وسيغطي الاجتماع الذي يستمر يومين، والذي ينظر إليه كجزء من التحضيرات للاجتماع السنوي للتشاور الأمني، قضايا الدفاع الرئيسية، مثل تعزيز جهود الردع الموسع.

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