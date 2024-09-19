الكويت تتقدم بنقطتين في التصنيف العالمي للفيفا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جنيف - 19 – 9 – (كونا) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) اليوم الخميس عن تصنيف المنتخبات لشهر سبتمبر 2024 الذي أبرز تقدم المنتحب الكويتي بنقطتين.
واحتل منتخب
اليابان صدارة منتخبات آسيا في المرتبة 16 عالميا فيما جاء منتخب الكويت في تصنيف المنتخبات بالمرتبة 134 عالميا وبرصيد 62ر1111 نقطة وذلك بعد النتائج التي حصل عليها أخيرا في التصفيات الآسيوية وحجزه مقعدا في كأس آسيا 2027 ومقعدا في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026.
وعلى الصعيد العالمي حافظت الأرجنتين على الصدارة تليها فرنسا في المرتبة الثانية ثم إسبانيا (النهاية)
ه س ص
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