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الكويت تتقدم بنقطتين في التصنيف العالمي للفيفا

9/19/2024 11:53:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 19 – 9 – (كونا) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن تصنيف المنتخبات لشهر سبتمبر 2024 الذي أبرز تقدم المنتحب الكويتي بنقطتين.
واحتل منتخب اليابان صدارة منتخبات آسيا في المرتبة 16 عالميا فيما جاء منتخب الكويت في تصنيف المنتخبات بالمرتبة 134 عالميا وبرصيد 62ر1111 نقطة وذلك بعد النتائج التي حصل عليها أخيرا في التصفيات الآسيوية وحجزه مقعدا في كأس آسيا 2027 ومقعدا في التصفيات النهائية لكأس العالم 2026.
وعلى الصعيد العالمي حافظت الأرجنتين على الصدارة تليها فرنسا في المرتبة الثانية ثم إسبانيا (النهاية)

ه س ص



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