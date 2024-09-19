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الرئيس الفرنسي: لا مصلحة لأحد في التصعيد في لبنان

9/19/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس ان المسار الدبلوماسي موجود في لبنان مشددا على أنه”لا أحد لديه مصلحة في التصعيد".
وقال ماكرون في مقطع فيديو موجه للبنانيين عبر موقع التواصل الاجتماعي (اكس) الحرب ليست حتمية و“لا شيء ولا مغامرة إقليمية ولا مصلحة خاصة ولا ولا لأي سبب يثير صراعا في لبنان".
وفي ظل تزايد المخاوف من نشوب حرب بعد سلسلة التفجيرات لأجهزة الاتصال قال ان"المسار الدبلوماسي موجود وهو مطلب والمسار الذي تريد فرنسا أن تتبعه للبنان".
واعرب ماكرون انه في حالة”الارتباك وفي الحزن يكون الأمل سلعة نادرة“ وفي ظل هذه الظروف اكد وقوف بلاده الى جانب لبنان.(النهاية)

م ع / ه س ص



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