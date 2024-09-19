الرئيس الفرنسي: لا مصلحة لأحد في التصعيد في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 19 - 9 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الخميس ان المسار الدبلوماسي موجود في لبنان مشددا على أنه”لا أحد لديه مصلحة في التصعيد".
وقال ماكرون في مقطع فيديو موجه للبنانيين عبر موقع التواصل الاجتماعي
(اكس) الحرب ليست حتمية و“لا شيء ولا مغامرة إقليمية ولا مصلحة خاصة ولا ولا لأي سبب يثير صراعا في لبنان".
وفي ظل تزايد المخاوف من نشوب حرب بعد سلسلة التفجيرات لأجهزة الاتصال قال ان"المسار الدبلوماسي موجود وهو مطلب والمسار الذي تريد فرنسا أن تتبعه للبنان".
واعرب ماكرون انه في حالة”الارتباك وفي الحزن يكون الأمل سلعة نادرة“ وفي ظل هذه الظروف اكد وقوف بلاده الى جانب لبنان.(النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN19092024000071011013ID1108695073
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