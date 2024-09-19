وزير الخارجية الامريكي يبحث مع الرئيس الفرنسي العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 19 - 9 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
اليوم الخميس العديد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في منطقة الشرق الاوسط واوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها ان الجانبين بحثا الدعم الذي تقدمه كلا من فرنسا والولايات المتحدة لأوكرانيا "لوقف الحرب العدوانية التي تشنها روسيا" حيث أكد ماكرون بهذا الصدد دعم فرنسا المستمر لأوكرانيا حكومة وشعبا.
كما بحث الجانبان وفقا للبيان تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما تنسيق جهود بلديهما لتوصيل المساعدات الإنسانية لاهالي قطاع غزة.
وكان الوزير بلينكن قد وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم لبحث العديد من القضايا مع القيادة الفرنسية.(النهاية) م ع / س ع م
MENAFN19092024000071011013ID1108695072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.