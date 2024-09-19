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وزير الخارجية الامريكي يبحث مع الرئيس الفرنسي العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

9/19/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس العديد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في منطقة الشرق الاوسط واوكرانيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها ان الجانبين بحثا الدعم الذي تقدمه كلا من فرنسا والولايات المتحدة لأوكرانيا "لوقف الحرب العدوانية التي تشنها روسيا" حيث أكد ماكرون بهذا الصدد دعم فرنسا المستمر لأوكرانيا حكومة وشعبا.
كما بحث الجانبان وفقا للبيان تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما تنسيق جهود بلديهما لتوصيل المساعدات الإنسانية لاهالي قطاع غزة.
وكان الوزير بلينكن قد وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم لبحث العديد من القضايا مع القيادة الفرنسية.(النهاية) م ع / س ع م

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