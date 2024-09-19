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الجزائر تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة

9/19/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 19 ـ 9 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في الشرق الأوسط وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوضع حد للمخطط الإسرائيلي الرامي للتطهير العرقي في غزة ودفع الضفة الغربية إلى الفوضى.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن ذلك جاء في كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأوضح البيان أن بن جامع شدد على قناعة بلاده بضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به" مؤكدا " الحاجة الملحة إلى قرارات تساندها آليات متابعة ومساءلة حتى يتم ضمان تنفيذها.
وأضاف "نحتاج بشكل ملح إلى قرارات تساندها متابعة متينة وآليات مساءلة ولهذا تؤكد الجزائر على اعتقادها وقناعتها بأن كل من يرفض ولا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه".
ودعا بن جامع إلى "اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة" مشيرا إلى أن "المهمة الأكبر لهذا المجلس هي صون السلام والأمن الدوليين ولا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال كلمات عابرة تلقى ببلاغة أمام الكاميرات".
وأضاف "خطورة الحالة في الشرق الأوسط تستدعي إجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية" وتابع " علينا أن نتعلم دروس التاريخ لنمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب إقليمية كاملة".
وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسات الفصل العنصري ويسعى إلى تنفيذ خططه الرامية للتطهير العرقي في غزة ودفع الضفة الغربية إلى الفوضى".
وأضاف "السلطة القائمة بالاحتلال كذلك تهيئ وتنشئ أمرا واقعا جديدا على الأرض وخلال هذه السنة شهدنا مستويات غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني وضم الأراضي ويظهر أن القرار 2334 لم يحقق أي أثر ملموس".
وأعرب استيائه لإفلات الاحتلال من العقاب وتنصله الدائم من الاتفاقيات السابقة وانتهاكه المستمر للقانون الدولي الذي يعد أساس قيام المجتمعات المتمدنة" معربا عن قلقه إزاء حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.
كما أشار إلى الحالة المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أبرزتها إحاطة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التي "تظهر الإرهاب الذي يتعرض إليه الفلسطينيون والذي لا يأمنه أحد ولا حتى الأطفال". (النهاية)

م ر / ه س ص



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