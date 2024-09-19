نقاد عراقيون يؤكدون أهمية مكانة الكويت كمنارة ومركز للإشعاع الثقافي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من علاء الهويجل
بغداد ـ 19 ـ 9 (كونا) - أشاد نقاد وأكاديميون عراقيون اليوم الخميس بالدور المهم الذي تؤديه دولة الكويت في المجال الثقافي والأدبي مؤكدين أن الكويت منارة ومركز مهم للإشعاع الثقافي.
جاء ذلك في كلمات ألقاها عدد من الأكاديميين والنقاد العراقيين خلال الدورة الـ 25 لمعرض بغداد الدولي للكتاب تناولت الجوانب الابداعية في المدونة الشعرية للدكتورة سعاد الصباح.
وأكد المتحدثون أن الكويت تبقى بلدا متقدما في المجالين الثقافي والأدبي وهو ما ساعد أبناءها على تحقيق فرص نجاح أكبر في المجالين.
وقال المدير التنفيذي لمشروع "بغداد مدينة الإبداع الأدبي ـ اليونسكو" الدكتور صادق رحمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الندوة جاءت في إطار الدبلوماسية الثقافية وفي ظل حاجة العراق للانفتاح ثقافيا على محيطه وعمقه العربي وخصوصا مع دول الجوار ومنها الكويت.
ولفت إلى أهمية الاحتفاء بالشيخة سعاد الصباح في معرض الكتاب ولاسيما أن دار النشر الخاصة بها شاركت في فعاليات المعرض للعام الحالي.
وأوضح أن الندوة التي أدارها الناقد والأكاديمي حمزة عليوي استضافت ثلاثة محاضرين هم الشاعر والناقد والاكاديمي الدكتور حمد الدوخي والناقدة و استاذة علم اجتماع الادب في الجامعة العراقية الدكتورة موج اليوسف والناقدة واستاذة الادب العربي في الجامعة المستنصرية الدكتورة زينب الخفاجي .
وأشار إلى أن الندوة تطرقت إلى الجوانب الابداعية المختلفة في المدونة الشعرية للصباح وركزت على الجوانب الانسانية واهتمامها بقضايا المرأة والقضايا العربية الكبرى وخصوصا القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الشيخة سعاد الصباح كانت وما تزال صوتا مميزا ملتزما بالقضايا الانسانية الكبيرة وبالقضايا المصيرية للأمة العربية .
واكد أن هذه العوامل جعلتها تنجح في أن تكون شخصية أساسية مهمة ومؤثرة في الادب العربي عموما والشعر العربي بشكل خاص وأنها بما قدمت وتقدم تجسد حالة الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
واوضح ان "الشيخة سعاد الصباح صنعت لنفسها مكانة بين الشعراء الكبار وحققت حالة متفردة من الابداع والتميز على الساحة العربية".
من جهته قال الدكتور حمزة عليوي الذي أدار الندوة التي نظمها مشروع "بغداد مدينة الابداع الأدبي ـ اليونسكو" بالتعاون مع اللجنة الثقافية للدورة الـ 25 لمعرض بغداد الدولي للكتاب انها لم تكن ندوة بقدر ما كانت جلسة احتفاء بالشاعرة الصباح مشيرا إلى أن جميع الأوراق التي طرحت تناولت بالإعجاب والثناء المنجز الأدبي للشاعرة الشيخة سعاد الصباح.
وانطلقت أعمال معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 25 في ال 12 من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ 22 منه بمشاركة المئات من دور النشر العربية والعالمية وبحضور فنانين وأدباء وشعراء ومفكرين عرب.(النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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