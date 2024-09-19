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نقاد عراقيون يؤكدون أهمية مكانة الكويت كمنارة ومركز للإشعاع الثقافي

9/19/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من علاء الهويجل

بغداد ـ 19 ـ 9 (كونا) - أشاد نقاد وأكاديميون عراقيون اليوم الخميس بالدور المهم الذي تؤديه دولة الكويت في المجال الثقافي والأدبي مؤكدين أن الكويت منارة ومركز مهم للإشعاع الثقافي.
جاء ذلك في كلمات ألقاها عدد من الأكاديميين والنقاد العراقيين خلال الدورة الـ 25 لمعرض بغداد الدولي للكتاب تناولت الجوانب الابداعية في المدونة الشعرية للدكتورة سعاد الصباح.
وأكد المتحدثون أن الكويت تبقى بلدا متقدما في المجالين الثقافي والأدبي وهو ما ساعد أبناءها على تحقيق فرص نجاح أكبر في المجالين.
وقال المدير التنفيذي لمشروع "بغداد مدينة الإبداع الأدبي ـ اليونسكو" الدكتور صادق رحمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الندوة جاءت في إطار الدبلوماسية الثقافية وفي ظل حاجة العراق للانفتاح ثقافيا على محيطه وعمقه العربي وخصوصا مع دول الجوار ومنها الكويت.
ولفت إلى أهمية الاحتفاء بالشيخة سعاد الصباح في معرض الكتاب ولاسيما أن دار النشر الخاصة بها شاركت في فعاليات المعرض للعام الحالي.
وأوضح أن الندوة التي أدارها الناقد والأكاديمي حمزة عليوي استضافت ثلاثة محاضرين هم الشاعر والناقد والاكاديمي الدكتور حمد الدوخي والناقدة و استاذة علم اجتماع الادب في الجامعة العراقية الدكتورة موج اليوسف والناقدة واستاذة الادب العربي في الجامعة المستنصرية الدكتورة زينب الخفاجي .
وأشار إلى أن الندوة تطرقت إلى الجوانب الابداعية المختلفة في المدونة الشعرية للصباح وركزت على الجوانب الانسانية واهتمامها بقضايا المرأة والقضايا العربية الكبرى وخصوصا القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الشيخة سعاد الصباح كانت وما تزال صوتا مميزا ملتزما بالقضايا الانسانية الكبيرة وبالقضايا المصيرية للأمة العربية .
واكد أن هذه العوامل جعلتها تنجح في أن تكون شخصية أساسية مهمة ومؤثرة في الادب العربي عموما والشعر العربي بشكل خاص وأنها بما قدمت وتقدم تجسد حالة الأخوة بين الشعبين الشقيقين.
واوضح ان "الشيخة سعاد الصباح صنعت لنفسها مكانة بين الشعراء الكبار وحققت حالة متفردة من الابداع والتميز على الساحة العربية".
من جهته قال الدكتور حمزة عليوي الذي أدار الندوة التي نظمها مشروع "بغداد مدينة الابداع الأدبي ـ اليونسكو" بالتعاون مع اللجنة الثقافية للدورة الـ 25 لمعرض بغداد الدولي للكتاب انها لم تكن ندوة بقدر ما كانت جلسة احتفاء بالشاعرة الصباح مشيرا إلى أن جميع الأوراق التي طرحت تناولت بالإعجاب والثناء المنجز الأدبي للشاعرة الشيخة سعاد الصباح.
وانطلقت أعمال معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 25 في ال 12 من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ 22 منه بمشاركة المئات من دور النشر العربية والعالمية وبحضور فنانين وأدباء وشعراء ومفكرين عرب.(النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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