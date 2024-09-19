الولايات المتحدة: لا ندعم هجوما بريا إسرائيليا على غزة أو لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 20 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة مساء الخميس أنها لن تدعم أي عملية برية هجومية إسرائيلية في غزة أو في الشمال وأن الرئيس جو بايدن كان واضحا بشأن عدم إرسال أي قوات أمريكية إلى القطاع المحاصر.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن واشنطن عندما أنشأت ممرا بحريا لتقديم مساعدات لسكان غزة "لم تكن هناك قوات على الأرض للقيام بذلك".
وأكدت سابرينا أن الرئيس جو بايدن "كان واضحا منذ البداية عندما قال لن تروا انتشار قوات برية أمريكية في غزة".
وأوضحت سابرينا سينغ "لا نريد أن نرى صراعا إقليميا يتوسع" مشيرة إلى أنه "في الوقت الحالي نعتقد أن الصراع لا يزال محصورا في غزة.
وفي نهاية المطاف فإن أفضل طريقة لحل الأمور وتقليل التوترات هي الوسائل الدبلوماسية".
وأبرزت نائبة المتحدث باسم البنتاغون أن العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية "يواصلون السفر إلى المنطقة أو إلى أماكن أخرى للتواصل مع المسؤولين من كلا الجانبين للتأكد من أننا نستطيع التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار".
وتتزايد المخاوف من عدوان إسرائيلي شامل في جنوب لبنان ولاسيما بعد تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في بيروت هذا الأسبوع.
ومنذ بدء العدوان على غزة قبل أكثر من 11 شهرا أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة جولات في منطقة الشرق الأوسط، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. (النهاية)
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