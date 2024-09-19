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الولايات المتحدة: لا ندعم هجوما بريا إسرائيليا على غزة أو لبنان

9/19/2024 11:53:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 20 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة مساء الخميس أنها لن تدعم أي عملية برية هجومية إسرائيلية في غزة أو في الشمال وأن الرئيس جو بايدن كان واضحا بشأن عدم إرسال أي قوات أمريكية إلى القطاع المحاصر.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن واشنطن عندما أنشأت ممرا بحريا لتقديم مساعدات لسكان غزة "لم تكن هناك قوات على الأرض للقيام بذلك".
وأكدت سابرينا أن الرئيس جو بايدن "كان واضحا منذ البداية عندما قال لن تروا انتشار قوات برية أمريكية في غزة".
وأوضحت سابرينا سينغ "لا نريد أن نرى صراعا إقليميا يتوسع" مشيرة إلى أنه "في الوقت الحالي نعتقد أن الصراع لا يزال محصورا في غزة.
وفي نهاية المطاف فإن أفضل طريقة لحل الأمور وتقليل التوترات هي الوسائل الدبلوماسية".
وأبرزت نائبة المتحدث باسم البنتاغون أن العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية "يواصلون السفر إلى المنطقة أو إلى أماكن أخرى للتواصل مع المسؤولين من كلا الجانبين للتأكد من أننا نستطيع التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار".
وتتزايد المخاوف من عدوان إسرائيلي شامل في جنوب لبنان ولاسيما بعد تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في بيروت هذا الأسبوع.
ومنذ بدء العدوان على غزة قبل أكثر من 11 شهرا أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة جولات في منطقة الشرق الأوسط، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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