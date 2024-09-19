موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - ممثل
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يصل والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم إلى نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت بالدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
نيويورك - مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي يؤكد أن الارتفاع الملحوظ في المشاركة بالأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة يجسد حقيقة المكانة التي تتمتع بها المنظومة الأممية.
فيينا - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يشيد بدور الكويت باعتبارها شريكا مهما للوكالة في جهودها العالمية لتسخير الذرة من أجل تحقيق السلام والتنمية.
موسكو - الأسبوع الثقافي الكويتي في موسكو يشهد حفلا تراثيا فنيا لفرقة العميري للفنون الشعبية بـ(فن النهمة) مع إضافة لمسة شعرية قدمها الدكتور خلف الخالدي من خلال قصيدته (بين الأدباء والعلماء) وذلك في المسرح الأكاديمي الحكومي (مالي) في روسيا.
بغداد - نقاد وأكاديميون عراقيون يشيدون بالدور المهم الذي تؤديه دولة الكويت في المجال الثقافي والأدبي مؤكدين أن الكويت منارة ومركز مهم للإشعاع الثقافي.
عدن - جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية تضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى عام بمدينة (سيئون) بمحافظة حضرموت شرقي اليمن وتجهيزه بتمويل متبرعة كويتية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن "إيقافا مؤقتا" للخدمات التي يقدمها التطبيق اعتبارا من الساعة 15ر12 (صباح الجمعة) لإجراء الصيانة الدورية.
الكويت - وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى سرعة عمل البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30 سبتمبر 2024 مؤكدة أنه "سيتم إيقاف البطاقة المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم باستكمال إجراءات البصمة فور انتهاء المهلة". (النهاية) ه س ص
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