موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يصل والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم إلى نيويورك لترؤس وفد دولة الكويت بالدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

نيويورك - مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي يؤكد أن الارتفاع الملحوظ في المشاركة بالأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة يجسد حقيقة المكانة التي تتمتع بها المنظومة الأممية.

فيينا - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يشيد بدور الكويت باعتبارها شريكا مهما للوكالة في جهودها العالمية لتسخير الذرة من أجل تحقيق السلام والتنمية.

موسكو - الأسبوع الثقافي الكويتي في موسكو يشهد حفلا تراثيا فنيا لفرقة العميري للفنون الشعبية بـ(فن النهمة) مع إضافة لمسة شعرية قدمها الدكتور خلف الخالدي من خلال قصيدته (بين الأدباء والعلماء) وذلك في المسرح الأكاديمي الحكومي (مالي) في روسيا.

بغداد - نقاد وأكاديميون عراقيون يشيدون بالدور المهم الذي تؤديه دولة الكويت في المجال الثقافي والأدبي مؤكدين أن الكويت منارة ومركز مهم للإشعاع الثقافي.

عدن - جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية الكويتية تضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى عام بمدينة (سيئون) بمحافظة حضرموت شرقي اليمن وتجهيزه بتمويل متبرعة كويتية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن "إيقافا مؤقتا" للخدمات التي يقدمها التطبيق اعتبارا من الساعة 15ر12 (صباح الجمعة) لإجراء الصيانة الدورية.

الكويت - وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى سرعة عمل البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30 سبتمبر 2024 مؤكدة أنه "سيتم إيقاف البطاقة المدنية وجميع المعاملات الحكومية والمصرفية لمن لم يقم باستكمال إجراءات البصمة فور انتهاء المهلة". (النهاية) ه س ص