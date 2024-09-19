الذهب يستقر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقرت أسعار الذهب أمس الخميس، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2562.85 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 2587.40 دولارا.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 30.26 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 972.06 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1059.97 دولارا.
وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضا بعدما تراجع التضخم.
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