الذهب يستقر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقرت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيًا‭ ‬مرتفعًا‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭ ‬بعدما‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭) ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

واستقر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬عند‭ ‬2562‭.‬85‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭). ‬وتراجعت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2587.40‭ ‬دولارا‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ارتفعت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬30‭.‬26‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭. ‬وزاد‭ ‬البلاتين‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬972‭.‬06‭ ‬دولارا،‭ ‬بينما‭ ‬انخفض‭ ‬البلاديوم‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1059‭.‬97‭ ‬دولارا‭.‬

وبدأ‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ ‬أمس‭ ‬دورة‭ ‬التيسير‭ ‬النقدي‭ ‬بخفض‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ ‬جيروم‭ ‬باول‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬التزام‭ ‬صناع‭ ‬السياسات‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬منخفضا‭ ‬بعدما‭ ‬تراجع‭ ‬التضخم‭.‬