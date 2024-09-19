استقرار أسعار النفط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقرت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬فيه‭ ‬المتعاملون‭ ‬مؤشرات‭ ‬ضعف‭ ‬الطلب‭ ‬الأمريكي‭ ‬مقابل‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬بمقدار‭ ‬نصف‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ربع‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭.‬

وسجل‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬تغييرًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬ليبلغ‭ ‬73‭.‬67‭ ‬دولارًا‭ ‬للبرميل‭ ‬تسليم‭ ‬نوفمبر‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس،‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي،‭ ‬70‭.‬81‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬تسليم‭ ‬أكتوبر‭.‬

وتراجع‭ ‬الطلب‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬البنزين‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬يوميًا،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬استهلاك‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭.‬