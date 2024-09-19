استقرار أسعار النفط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقرت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات أمس الخميس، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون مؤشرات ضعف الطلب الأمريكي مقابل خفض سعر الفائدة الرئيسية الأمريكية أمس بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يزيد على أغلب التوقعات التي كانت ربع نقطة مئوية.
وسجل سعر خام برنت تغييرًا طفيفًا ليبلغ 73.67 دولارًا للبرميل تسليم نوفمبر. كما سجل خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 70.81 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.
وتراجع الطلب الأمريكي على البنزين إلى أقل من 9 ملايين برميل يوميًا، كما تراجع استهلاك وقود الطائرات للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس.
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