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..ويستقبل مستشار التجارة والطاقة القبرصي

9/19/2024 11:52:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بمكتبه‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬جورجيوس‭ ‬بارتاسايدس‭ ‬مستشار‭ ‬التجارة‭ ‬والطاقة‭ ‬بجمهورية‭ ‬قبرص‭ ‬لمنطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ورئيس‭ ‬مكتب‭ ‬قبرص‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بـ‭ ‬جورجيوس‭ ‬بارتاسايدس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬والمشروعات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬قبرص‭ ‬الصديقة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الفرص‭ ‬والإمكانيات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استقطاب‭ ‬المشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭.‬

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