..ويستقبل مستشار التجارة والطاقة القبرصي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بمكتبه صباح أمس، جورجيوس بارتاسايدس مستشار التجارة والطاقة بجمهورية قبرص لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس مكتب قبرص التجاري في دبي.
وخلال اللقاء رحب الوزير بـ جورجيوس بارتاسايدس، مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة.
كما تم استعراض الفرص والإمكانيات الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، وأثرها في دعم استقطاب المشاريع النوعية في القطاعات الصناعية والتجارية، بما يسهم في دعم الجهود الحكومية في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
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