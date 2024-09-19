((المركزي)) لـ((أخبار الخليج)): مراجعة البنوك لمعرفة أسعار الفائدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬تخفيض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬للإيداع‭ ‬لليلة‭ ‬الواحدة‭ ‬بمقدار‭ ‬50‭ ‬نقطة‭. ‬وهذا‭ ‬السعر‭ ‬خاص‭ ‬بإيداعات‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬مع‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭.‬

وقال‭ ‬المصرف‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬فيرجى‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬مراجعة‭ ‬البنوك‭ ‬المعنية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬إضافية‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬المصرف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬النقدي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬الدولية‭.‬