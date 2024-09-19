((المركزي)) لـ((أخبار الخليج)): مراجعة البنوك لمعرفة أسعار الفائدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن مصرف البحرين المركزي تخفيض سعر الفائدة للإيداع لليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة. وهذا السعر خاص بإيداعات بنوك التجزئة مع المصرف المركزي.
وقال المصرف لـ«أخبار الخليج»، أما بالنسبة إلى أسعار الفائدة على القروض فيرجى من العملاء مراجعة البنوك المعنية للحصول على أي معلومات إضافية.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
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