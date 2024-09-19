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وزير الصناعة والتجارة يجتمع بالسفير الفرنسي

9/19/2024 11:52:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‎أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭ ‬تشهد‭ ‬تطوّراً‭ ‬وتقدّماً‭ ‬مستمراً‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬منها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬اجتماع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مع‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬منها‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

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