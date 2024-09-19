وزير الصناعة والتجارة يجتمع بالسفير الفرنسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة تشهد تطوّراً وتقدّماً مستمراً على مختلف الأصعدة والمجالات، ولا سيما التجارية والاقتصادية منها، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
جاء ذلك لدى اجتماع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الاقتصادي.
من جانبه، أعرب إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لوزير الصناعة والتجارة، مشيدًا بما تبذله مملكة البحرين من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.
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