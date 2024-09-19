11.7 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 23 مليونا و461 ألفا و764 سهما بقيمة إجمالية قدرها 11 مليونا و792 ألفا و702 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 453 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 26 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالـها السابق.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 6 ملايين و184 ألفا و83 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 52.44% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و867 ألفا و849 سهما، تم تنفيذها من خلال 177 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 3 ملايين و186 ألفا و332 دينارا بحرينيا بنسبة 27.02 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 7 ملايين و580 ألفا و910 أسهم، تـم تنفيذها من خلال 19 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 6 ملايين و184 ألفا و83 دينارا بحرينيا وبنسبة 52.44% من قيمة الأسهم المتداولة وبكـمية قدرها 4 ملايين و867 ألفا و849 سهما، تم تنفيذها من خلال 177 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بقيمة قدرها 3 ملايين و185 ألفا و253 دينارا بحرينيا وبنسبة 27.01% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 7 ملايين و577 ألفا و973 سهما، تم تنفيذها من خلال 11 صفقة.
وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول يوضح أداء المؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 4 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليونين و948 ألفا و176 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و865 ألفا و441 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 113 صفقة.
MENAFN19092024000055011008ID1108695035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.