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((مجموعة البحرين الوطني)) تشارك في تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية

9/19/2024 11:52:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مؤخراً‭ ‬بحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬لتفعيل‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬لجنة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدوحة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭. ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ‭(‬83‭) ‬للجنة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وترأس‭ ‬وفد‭ ‬المجموعة‭ ‬المشارك‭ ‬بحضور‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬هشام‭ ‬الكردي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬للعملاء‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ومحمد‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬والاستدامة‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭. ‬

وركز‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬ثاقبة‭ ‬تناولت‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة‭ ‬مثل‭ ‬تأثير‭ ‬سياسة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنقدي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬إحدى‭ ‬الجلسات‭ ‬اكتشاف‭ ‬الاحتيال‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

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