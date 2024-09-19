((مجموعة البحرين الوطني)) تشارك في تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت مجموعة بنك البحرين الوطني مؤخراً بحضور المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر. وتم تنظيم المؤتمر بالتزامن مع الاجتماع الـ(83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وترأس وفد المجموعة المشارك بحضور هذا الحدث كل من: هشام الكردي رئيس تنفيذي للمجموعة – أسواق المال والحلول المصرفية للعملاء لدى بنك البحرين الوطني، ومحمد العالي رئيس تنفيذي للاستراتيجية والاستدامة لدى بنك البحرين الإسلامي.
وركز الحدث على جلسات حوارية ثاقبة تناولت مواضيع مهمة مثل تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة. كما تناولت إحدى الجلسات اكتشاف الاحتيال والأمن السيبراني في عصر التكنولوجيا المالية.
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