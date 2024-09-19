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حكم وخواطر

9/19/2024 11:51:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

إن من المتعارف عليه بالطب النفسي أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتموت خلايا وتتلف عملها مسببة نوعا من العطب في التفكير، ولهذا يعاني الشخص المجروح آلاما نفسية وشعورا سلبيا وإحباطات خطيرة!
لذلك أيها الناس الطيبون إما أن تنطقوا جميلا أو أن تتحملوا السكوت!!
ليس كل من تحبه يسعدك وليس كل من تكره يحزنك فالسكين رغم نعومة ملمسها إلا انها تجرح والدواء رغم ملازمة المر إلا انه يشفيك!
لا تتألم اذا انكر احدهم فضلك عليه فأضواء الشوارع تنسى في النهار!
ليس كل انفجار قاتل فنحن نفجر بعضنا البعض كل يوم.
المرأة الصالحة كالنخلة المباركة كلما أعطيتها تعطيك.
ليست القوة بالعضلات ولكن القوة في أن نتسامح لمن أساء الينا.
هناك على مسرح الحياة سكك وعرة ولكن من الممكن أن نعبرها بسلام بالعقل والحكمة.
عندما أشتاق إليك يا أمي أغمض عيني لعلني أجدك في أحلامي.
الجوع لحن حزين لا يسمعه إلا من ذاق مرارة الفقر.
الغربة إحساس الإنسان بألم الوحدة والحنين والشوق للوطن.
للمرأة جمالان فقط جمال الخلق وجمال الروح.
عجبت من الشباب الذين يرفعون الحديد والأثقال ولكن إذا أذن الفجر لا يستطيعون رفع اللحاف من فوق أجسامهم.
أصحاب الوجوه المبتسمة مرايا معاكسة للنقاء الذي في أعماقهم.

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