حكم وخواطر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
إن من المتعارف عليه بالطب النفسي أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتموت خلايا وتتلف عملها مسببة نوعا من العطب في التفكير، ولهذا يعاني الشخص المجروح آلاما نفسية وشعورا سلبيا وإحباطات خطيرة!
لذلك أيها الناس الطيبون إما أن تنطقوا جميلا أو أن تتحملوا السكوت!!
ليس كل من تحبه يسعدك وليس كل من تكره يحزنك فالسكين رغم نعومة ملمسها إلا انها تجرح والدواء رغم ملازمة المر إلا انه يشفيك!
لا تتألم اذا انكر احدهم فضلك عليه فأضواء الشوارع تنسى في النهار!
ليس كل انفجار قاتل فنحن نفجر بعضنا البعض كل يوم.
المرأة الصالحة كالنخلة المباركة كلما أعطيتها تعطيك.
ليست القوة بالعضلات ولكن القوة في أن نتسامح لمن أساء الينا.
هناك على مسرح الحياة سكك وعرة ولكن من الممكن أن نعبرها بسلام بالعقل والحكمة.
عندما أشتاق إليك يا أمي أغمض عيني لعلني أجدك في أحلامي.
الجوع لحن حزين لا يسمعه إلا من ذاق مرارة الفقر.
الغربة إحساس الإنسان بألم الوحدة والحنين والشوق للوطن.
للمرأة جمالان فقط جمال الخلق وجمال الروح.
عجبت من الشباب الذين يرفعون الحديد والأثقال ولكن إذا أذن الفجر لا يستطيعون رفع اللحاف من فوق أجسامهم.
أصحاب الوجوه المبتسمة مرايا معاكسة للنقاء الذي في أعماقهم.
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