Friday, 20 September 2024 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القصة في ((التربية))

9/19/2024 11:51:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

أيام زمان كانت المدرسة تربي وتعلم في الوقت نفسه، فقد كانت القصة في التربية جزءا مهما من مادة اللغة العربية، وكانت لها حصة أو حصتان على الأقل في الأسبوع.
والقصة يميل إليها الطلاب ويتمتعون بسماعها ويجذبهم ما فيها من أفكار وخيال وحوادث، وإذا ألقيت من قبل المعلم بأسلوب جميل ومشوق فإن الطلاب ينصتون لمعلمهم، ولا ينشغلون عنه، وذلك لمعرفة ما يجري من أحداث في القصة.
والمعلم الناجح هو الذي يبذل جهده ويسعى في اختيار قصة تربوية هادفة تناسب أعمار طلبته، ومن خلالها يتعلم الطلاب القيم والأخلاق والسلوك الحميد.
لذا، أقترح على المسؤولين في وزارة التربية ان تكون القصة في التربية جزءا مهما من مادة اللغة العربية في مناهجها، وتدرس بواقع حصة أو حصتين على الأقل في الأسبوع، لما لها من فوائد وقيم تربوية تعود بالنفع على طلبتنا الأعزاء.
ونذكر ان أجيالنا وما تلاها تربت على هذا الأسلوب التربوي الجميل، الذي يربط الاستفادة التعليمية والأخلاقية والقيمية بالشغف بما تنطوي عليه القصص من متعة، فحبكة الأحداث وتسويقها يجذبان انتباه الطلبة لمعرفة نهايات المواقف في القصة، والتي يمكن تحميلها برسائل متنوعة، لاسيما في زرع محاسن الأخلاق.
يتطلب هذا الأسلوب في هذه الأيام زيادة في الاهتمام وحرصا على ان تتناسب المادة المقدمة مع متغيرات العصر، حيث أصبح الأمر أكثر صعوبة في وقت الإنترنت وتوافر التشويق عبر الهواتف الذكية، ومن ثم يجب الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والحرص على التفوق في هذا المضمار.
اقرأ واتعظ: يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

MENAFN19092024000130011022ID1108695024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث