أيام زمان كانت تربي وتعلم في الوقت نفسه، فقد كانت القصة في جزءا مهما من مادة اللغة العربية، وكانت لها حصة أو حصتان على الأقل في الأسبوع.والقصة يميل إليها الطلاب ويتمتعون بسماعها ويجذبهم ما فيها من أفكار وخيال وحوادث، وإذا ألقيت من قبل المعلم بأسلوب جميل ومشوق فإن الطلاب ينصتون لمعلمهم، ولا ينشغلون عنه، وذلك لمعرفة ما يجري من أحداث في القصة.والمعلم الناجح هو الذي يبذل جهده ويسعى في اختيار قصة تربوية هادفة تناسب أعمار طلبته، ومن خلالها يتعلم الطلاب القيم والأخلاق والسلوك الحميد.لذا، أقترح على المسؤولين في وزارة التربية ان تكون القصة في التربية جزءا مهما من مادة اللغة العربية في مناهجها، وتدرس بواقع حصة أو حصتين على الأقل في الأسبوع، لما لها من فوائد وقيم تربوية تعود بالنفع على طلبتنا الأعزاء.ونذكر ان أجيالنا وما تلاها تربت على هذا الأسلوب التربوي الجميل، الذي يربط الاستفادة التعليمية والأخلاقية والقيمية بالشغف بما تنطوي عليه القصص من متعة، فحبكة الأحداث وتسويقها يجذبان انتباه الطلبة لمعرفة نهايات المواقف في القصة، والتي يمكن تحميلها برسائل متنوعة، لاسيما في زرع محاسن الأخلاق.يتطلب هذا الأسلوب في هذه الأيام زيادة في الاهتمام وحرصا على ان تتناسب المادة المقدمة مع متغيرات العصر، حيث أصبح الأمر أكثر صعوبة في وقت الإنترنت وتوافر التشويق عبر الهواتف الذكية، ومن ثم يجب الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والحرص على التفوق في هذا المضمار.اقرأ واتعظ: يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:وإنما الأمم الأخلاق ما بقيتفإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

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