(MENAFN
- Al-Anbaa)
أيام زمان كانت المدرسة
تربي وتعلم في الوقت نفسه، فقد كانت القصة في التربية
جزءا مهما من مادة اللغة العربية، وكانت لها حصة أو حصتان على الأقل في الأسبوع.
والقصة يميل إليها الطلاب ويتمتعون بسماعها ويجذبهم ما فيها من أفكار وخيال وحوادث، وإذا ألقيت من قبل المعلم بأسلوب جميل ومشوق فإن الطلاب ينصتون لمعلمهم، ولا ينشغلون عنه، وذلك لمعرفة ما يجري من أحداث في القصة.
والمعلم الناجح هو الذي يبذل جهده ويسعى في اختيار قصة تربوية هادفة تناسب أعمار طلبته، ومن خلالها يتعلم الطلاب القيم والأخلاق والسلوك الحميد.
لذا، أقترح على المسؤولين في وزارة التربية ان تكون القصة في التربية جزءا مهما من مادة اللغة العربية في مناهجها، وتدرس بواقع حصة أو حصتين على الأقل في الأسبوع، لما لها من فوائد وقيم تربوية تعود بالنفع على طلبتنا الأعزاء.
ونذكر ان أجيالنا وما تلاها تربت على هذا الأسلوب التربوي الجميل، الذي يربط الاستفادة التعليمية والأخلاقية والقيمية بالشغف بما تنطوي عليه القصص من متعة، فحبكة الأحداث وتسويقها يجذبان انتباه الطلبة لمعرفة نهايات المواقف في القصة، والتي يمكن تحميلها برسائل متنوعة، لاسيما في زرع محاسن الأخلاق.
يتطلب هذا الأسلوب في هذه الأيام زيادة في الاهتمام وحرصا على ان تتناسب المادة المقدمة مع متغيرات العصر، حيث أصبح الأمر أكثر صعوبة في وقت الإنترنت وتوافر التشويق عبر الهواتف الذكية، ومن ثم يجب الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والحرص على التفوق في هذا المضمار.
اقرأ واتعظ: يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
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