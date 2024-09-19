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((إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه))!

9/19/2024 11:51:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

كثرت الأمثال الشعبية، بعضها معروف ومتداول، وبعضها الآخر يأتي ويتداول في المناسبات فقط ما لم يسقط سهوا بالمناسبة.
ومثلنا الحالي، «إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه»، يعني حالات التقاعد المبكر والمتأخر للقيادات المشهود لها بالتميز والإنجاز والكفاءة، وكذلك دورها أثناء القيام بواجبات وظيفتها وقيادتها، وبعد ذلك الدور المشهود له قولا وعملا وشهود للوسط الوظيفي وتميزه، يأتي بعد ذلك دور حزمة الانتقاد غير المتوازن وغير المحمود لتاريخ موظفينا الكرام، سواء كانوا في مواقع القيادة أو في حدود وظيفتهم التي هي ربما أقل في الرتبة، ولكن ليست أقل في الأهمية.
بعض الانتقادات أو جلها، تحمل للموظفين المتقاعدين، أو القياديين الذين تركوا المجال لغيرهم، تجريحا ومشاعر سلبية لتلك الشريحة المشهود لها أثناء أداء واجبهم العملي، وهو ما ينتهي أحيانا بانعزال هؤلاء المخلصين، وكذلك أخت الرجال ودورها الوظيفي ليتلاشى مع الأيام.
نتمنى البعد عن مثل هذه الآراء السلبية التي تكون دون وجه حق، وأغلبها نقد من أجل النقد، ونرجو إزالة هذا الجانب السلبي للنقد والإجحاف بدور أهل الديرة، كل وفق تفكيره.. ودمتم في خير.

MENAFN19092024000130011022ID1108695023

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