((إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه))!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كثرت الأمثال الشعبية، بعضها معروف ومتداول، وبعضها الآخر يأتي ويتداول في المناسبات فقط ما لم يسقط سهوا بالمناسبة.
ومثلنا الحالي، «إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه»، يعني حالات التقاعد المبكر والمتأخر للقيادات المشهود لها بالتميز والإنجاز والكفاءة، وكذلك دورها أثناء القيام بواجبات وظيفتها وقيادتها، وبعد ذلك الدور المشهود له قولا وعملا وشهود للوسط الوظيفي وتميزه، يأتي بعد ذلك دور حزمة الانتقاد غير المتوازن وغير المحمود لتاريخ موظفينا الكرام، سواء كانوا في مواقع القيادة أو في حدود وظيفتهم التي هي ربما أقل في الرتبة، ولكن ليست أقل في الأهمية.
بعض الانتقادات أو جلها، تحمل للموظفين المتقاعدين، أو القياديين الذين تركوا المجال لغيرهم، تجريحا ومشاعر سلبية لتلك الشريحة المشهود لها أثناء أداء واجبهم العملي، وهو ما ينتهي أحيانا بانعزال هؤلاء المخلصين، وكذلك أخت الرجال ودورها الوظيفي ليتلاشى مع الأيام.
نتمنى البعد عن مثل هذه الآراء السلبية التي تكون دون وجه حق، وأغلبها نقد من أجل النقد، ونرجو إزالة هذا الجانب السلبي للنقد والإجحاف بدور أهل الديرة، كل وفق تفكيره.. ودمتم في خير.
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