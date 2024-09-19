زمان الوصل وما أدراك ما زمان الوصل، إنه زمان المحبة والتكاتف والتلاحم، هو ذاك الزمان الذي اجتمع فيه شمل الأحبة، فكانوا يدا واحدة مثل أسنان المشط يشد بعضها بعضا، كان خير زمان، ومن حسن حظ جيلي أننا عاصرنا أواخره، أو بعضا منه، كانت الكويت عبارة عن فرجان وبرايح وسكيك وعواير، ترى أهلها مجتمعين في السراء متكاتفين في الضراء، فأهل الفريج أسرة واحدة، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، فإذا أراد أحد أبناء الفريج الزواج أعانوه وقاموا بكل ما يحتاج إليه، كل حسب قدرته، وحضروا زواجه، وإذا سافر رب الأسرة في رحلة غوص طويلة أوصى جاره على أهله فيقوم الجار وبقية أهل الفريج بواجب أسرته على أكمل وجه حتى كأنه موجود لم يسافر، وإذا انهدم جزء من بيت احد أهل الفريج بسبب الأمطار شمر الجيران عن سواعدهم وبنوه أفضل من بنيانه الأول، وإذا غلب أحد أبناء الفريج الدين اجتمع صغيرهم وكبيرهم وجمعوا له مبلغا يسدد فيه ما عليه وربما زاد على دينه، ولم يتركوه لغلبة الدين وقهر الرجال، ترى صحون الطعام تخرج من بيت إلى بيت رغم قلة ذات اليد وشظف العيش وقسوة الحياة.أما رمضان فله شأن آخر، كانت له نكهة خاصة فلياليه أجمل الليالي لا تشبه هذه الليالي، وبه روحانية عجيبة، وكذلك العيد ففرحته تغمر الكبير والصغير، ترى الناس زرافا يصافح بعضهم بعضا بعد صلاة العيد وكأنهم قادمون من سفر بعيد، أما مزارعنا فكانت غذاء روحيا لنا لا نستغني عنها، نقضي أجمل أوقاتنا فيها نستمتع بخرير سواقي الماء عن يميننا ويسارنا وسط أصوات العصافير، فيا له من منظر جميل لا يغادر الذاكرة، وما أجمل قول الشاعر:كنا وكنتم والزمان مساعدعجبا لهذا الشمل كيف تشتتافما أجمله من زمان وصل كنا ننعم به بطيب العيش ورغد الحياة، أما اليوم فقد تبدل الحال وأثرت فينا الحداثة تأثيرا وغيرت مفاهيمنا وشغلتنا عما سواها إلا من رحم ربي، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ودمتم سالمين.

MENAFN19092024000130011022ID1108695021