(MENAFN
- Al-Anbaa)
زمان الوصل وما أدراك ما زمان الوصل، إنه زمان المحبة والتكاتف والتلاحم، هو ذاك الزمان الذي اجتمع فيه شمل الأحبة، فكانوا يدا واحدة مثل أسنان المشط يشد بعضها بعضا، كان خير زمان، ومن حسن حظ جيلي أننا عاصرنا أواخره، أو بعضا منه، كانت الكويت عبارة عن فرجان وبرايح وسكيك وعواير، ترى أهلها مجتمعين في السراء متكاتفين في الضراء، فأهل الفريج أسرة واحدة، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، فإذا أراد أحد أبناء الفريج الزواج أعانوه وقاموا بكل ما يحتاج إليه، كل حسب قدرته، وحضروا زواجه، وإذا سافر رب الأسرة في رحلة غوص طويلة أوصى جاره على أهله فيقوم الجار وبقية أهل الفريج بواجب أسرته على أكمل وجه حتى كأنه موجود لم يسافر، وإذا انهدم جزء من بيت احد أهل الفريج بسبب الأمطار شمر الجيران عن سواعدهم وبنوه أفضل من بنيانه الأول، وإذا غلب أحد أبناء الفريج الدين اجتمع صغيرهم وكبيرهم وجمعوا له مبلغا يسدد فيه ما عليه وربما زاد على دينه، ولم يتركوه لغلبة الدين وقهر الرجال، ترى صحون الطعام تخرج من بيت إلى بيت رغم قلة ذات اليد وشظف العيش وقسوة الحياة.
أما رمضان فله شأن آخر، كانت له نكهة خاصة فلياليه أجمل الليالي لا تشبه هذه الليالي، وبه روحانية عجيبة، وكذلك العيد ففرحته تغمر الكبير والصغير، ترى الناس زرافا يصافح بعضهم بعضا بعد صلاة العيد وكأنهم قادمون من سفر بعيد، أما مزارعنا فكانت غذاء روحيا لنا لا نستغني عنها، نقضي أجمل أوقاتنا فيها نستمتع بخرير سواقي الماء عن يميننا ويسارنا وسط أصوات العصافير، فيا له من منظر جميل لا يغادر الذاكرة، وما أجمل قول الشاعر:
كنا وكنتم والزمان مساعد
عجبا لهذا الشمل كيف تشتتا
فما أجمله من زمان وصل كنا ننعم به بطيب العيش ورغد الحياة، أما اليوم فقد تبدل الحال وأثرت فينا الحداثة تأثيرا وغيرت مفاهيمنا وشغلتنا عما سواها إلا من رحم ربي، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ودمتم سالمين.
MENAFN19092024000130011022ID1108695021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.