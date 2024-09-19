السلط والأهلي في صراع كبير للظفر بـسوبر اليد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان – الغد – يفتتح فريقا الأهلي والسلط موسم بطولات الكبار بكرة اليد، وذلك من خلال مباراة
كأس السوبر الأردنية، والتي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها الاتحاد الأردني تليق بهذه البطولة، والتي تعتبر باكورة البطولات المحلية للموسم الحالي.
وتقام مباراة كأس السوبر عادة في بداية كل موسم، وتجمع بين بطل الدوري
وبطل الكأس، حيث يظهر السلط في هذه المباراة بصفته بطلا لكأس الأردن، فيما يظهر الأهلي بصفته بطلا للدوري، علما أن فريق السلط هو حامل النسخة الأخيرة من كأس السوبر، عندما تغلب على منافسه فريق الأهلي في الموسم الماضي.
وينتظر أن تبدأ البطولات المحلية خلال الأسبوع المقبل، حيث أرسل الاتحاد إلى الأندية المنتسبة إليه والتي تلعب في الدرجة الأولى الجدول المقترح لدوري أندية الدرجة الأولى، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق الأهلي والسلط والعربي والكتة وكفرنجة وساكب وكفرسوم، وخلال منافسات الدوري ستقام لقاءات بطولة كأس الأردن بمشاركة فرق الدرجتين الأولى والثانية، ووفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
من ناحية أخرى، تشهد صالة مدين الحسن الرياضية بإربد عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت مباراة كأس السوبر للسيدات، والتي تجمع بين فريقي عمان وحرثا، علما أن فريق عمان كان حقق جميع ألقاب الموسم الماضي، والتي جاءت جميعها على حساب منافسه فريق حرثا.
وعودة لمباراة "سوبر الرجال"، حيث ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين لتحقيق الفوز والتتويج بأول ألقاب الموسم الحالي، إلى جانب وجود العديد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين وقدرتهم على تقديم مستويات فنية عالية اعتدنا عليها في المباريات الماضية بين الفريقين.
وخلال الفترة الماضية كثف الفريقان من تحضيراتهما التي تركزت على الجوانب البدنية والفنية، حيث يقود فريق الأهلي المدرب طلال عبدالكريم، بينما يقود فريق السلط المدرب العراقي ربيع الدليمي، في الوقت الذي يضم فيه الفريقان العديد من النجوم، ففريق الأهلي لديه إبراهيم أبو رمان، علي جعارة وأحمد الأنصاري، بينما السلط لديه يوسف العياصرة، معتصم الدبعي، وعيسى قطيشات.
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