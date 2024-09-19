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السلط والأهلي في صراع كبير للظفر بـسوبر اليد اليوم

9/19/2024 11:50:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان – الغد – يفتتح فريقا الأهلي والسلط موسم بطولات الكبار بكرة اليد، وذلك من خلال مباراة كأس السوبر الأردنية، والتي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها الاتحاد الأردني تليق بهذه البطولة، والتي تعتبر باكورة البطولات المحلية للموسم الحالي.
وتقام مباراة كأس السوبر عادة في بداية كل موسم، وتجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، حيث يظهر السلط في هذه المباراة بصفته بطلا لكأس الأردن، فيما يظهر الأهلي بصفته بطلا للدوري، علما أن فريق السلط هو حامل النسخة الأخيرة من كأس السوبر، عندما تغلب على منافسه فريق الأهلي في الموسم الماضي.
وينتظر أن تبدأ البطولات المحلية خلال الأسبوع المقبل، حيث أرسل الاتحاد إلى الأندية المنتسبة إليه والتي تلعب في الدرجة الأولى الجدول المقترح لدوري أندية الدرجة الأولى، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق الأهلي والسلط والعربي والكتة وكفرنجة وساكب وكفرسوم، وخلال منافسات الدوري ستقام لقاءات بطولة كأس الأردن بمشاركة فرق الدرجتين الأولى والثانية، ووفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
من ناحية أخرى، تشهد صالة مدين الحسن الرياضية بإربد عند الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت مباراة كأس السوبر للسيدات، والتي تجمع بين فريقي عمان وحرثا، علما أن فريق عمان كان حقق جميع ألقاب الموسم الماضي، والتي جاءت جميعها على حساب منافسه فريق حرثا.
وعودة لمباراة "سوبر الرجال"، حيث ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين لتحقيق الفوز والتتويج بأول ألقاب الموسم الحالي، إلى جانب وجود العديد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين وقدرتهم على تقديم مستويات فنية عالية اعتدنا عليها في المباريات الماضية بين الفريقين.
وخلال الفترة الماضية كثف الفريقان من تحضيراتهما التي تركزت على الجوانب البدنية والفنية، حيث يقود فريق الأهلي المدرب طلال عبدالكريم، بينما يقود فريق السلط المدرب العراقي ربيع الدليمي، في الوقت الذي يضم فيه الفريقان العديد من النجوم، ففريق الأهلي لديه إبراهيم أبو رمان، علي جعارة وأحمد الأنصاري، بينما السلط لديه يوسف العياصرة، معتصم الدبعي، وعيسى قطيشات.

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