الوحدات يلاقي شباب الحسين في نصف نهائي طائرة كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- تجاوز فريق الوحدات عقبة البقعة بنتيجة 3-1 بواقع 20-25، ، و25-17، و25-23، و25-23 في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء أمس، في ختام منافسات الدور الأول من مسابقة كأس الأردن للكرة الطائرة، ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، إلى جانب شباب الحسين، عيرا، والعودة.
وضرب فريق الوحدات موعدا مع شباب الحسين،في نصف نهائي المسابقة ، بعد أن كان الشباب أول المتأهلين بالفوز على شباب مليح بنتيجة 3-0، في المباراة التي ستقام عند الساعة 5 من مساء يوم الإثنين المقبل، في صالة قصر الرياضة، معيدا إلى الأذهان السباق التارخي بين الفريقين على مختلف ألقاب الكرة الطائرة المحلية منذ الستينات، ويزيد من قوة اللقاء رغبة شباب الحسين في الاحتفاظ باللقب، وهو الذي حمله 7 مرات، فيما يطلب الوحدات العودة إلى سكة منصات التتويج وهو الذي رفع كأس الأردن 7 مرات، معيدين إلى الواجهة الصراع التقليدي على الألقاب المحلية في القمة المبكرة بين الفريقين.
ويلتقي في ذات اليوم-الإثنين- المقبل، عيرا وصيف كأس الأردن والدوري في الموسم الماضي، الذي تجاوز الكرمل بنتيجة 3-0، مع العودة الذي عانى الأمرين، قبل أن يقلب تأخره بشوطين أمام المحطة، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي تقام عند الساعة السابعة في ذات الصالة، ويغلب عليها القوة والندية، خاصة وان عيرا يطلب تجاوز عقبة الوصافة، فيما يريد العودة أن يدافع عن عراقته وماضيه الحافل بالألقاب المحلية بعد غياب طويل.
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