Friday, 20 September 2024 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوحدات يلاقي شباب الحسين في نصف نهائي طائرة كأس الأردن

9/19/2024 11:50:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تجاوز فريق الوحدات عقبة البقعة بنتيجة 3-1 بواقع 20-25، ، و25-17، و25-23، و25-23 في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء أمس، في ختام منافسات الدور الأول من مسابقة كأس الأردن للكرة الطائرة، ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، إلى جانب شباب الحسين، عيرا، والعودة.

وضرب فريق الوحدات موعدا مع شباب الحسين،في نصف نهائي المسابقة ، بعد أن كان الشباب أول المتأهلين بالفوز على شباب مليح بنتيجة 3-0، في المباراة التي ستقام عند الساعة 5 من مساء يوم الإثنين المقبل، في صالة قصر الرياضة، معيدا إلى الأذهان السباق التارخي بين الفريقين على مختلف ألقاب الكرة الطائرة المحلية منذ الستينات، ويزيد من قوة اللقاء رغبة شباب الحسين في الاحتفاظ باللقب، وهو الذي حمله 7 مرات، فيما يطلب الوحدات العودة إلى سكة منصات التتويج وهو الذي رفع كأس الأردن 7 مرات، معيدين إلى الواجهة الصراع التقليدي على الألقاب المحلية في القمة المبكرة بين الفريقين.
ويلتقي في ذات اليوم-الإثنين- المقبل، عيرا وصيف كأس الأردن والدوري في الموسم الماضي، الذي تجاوز الكرمل بنتيجة 3-0، مع العودة الذي عانى الأمرين، قبل أن يقلب تأخره بشوطين أمام المحطة، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي تقام عند الساعة السابعة في ذات الصالة، ويغلب عليها القوة والندية، خاصة وان عيرا يطلب تجاوز عقبة الوصافة، فيما يريد العودة أن يدافع عن عراقته وماضيه الحافل بالألقاب المحلية بعد غياب طويل.

MENAFN19092024000072011014ID1108695019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث