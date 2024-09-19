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شباب العقبة يتخطى السلط بدوري المحترفين

9/19/2024 11:50:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تخطى فريق شباب العقبة نظيره السلط بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف فريق شباب العقبة الأول اللاعب أمادو ساني عند الدقيقة 53 من زمن المباراة، قبل أن يعزز زميله فرج المزينة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء، ليسجل شباب العقبة أول فوز بالبطولة.

ورفع شباب العقبة رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة صاعدا للمركز الحادي عشر، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق السلط عند 4 نقاط وفي المركز التاسع.

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