شباب العقبة يتخطى السلط بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تخطى فريق شباب العقبة نظيره السلط بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل هدف فريق شباب العقبة الأول اللاعب أمادو ساني عند الدقيقة 53 من زمن المباراة، قبل أن يعزز زميله فرج المزينة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء، ليسجل شباب العقبة أول فوز بالبطولة.
ورفع شباب العقبة رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة صاعدا للمركز الحادي عشر، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق السلط عند 4 نقاط وفي المركز التاسع.
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