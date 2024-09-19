رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي قدَّم التَّهنئة؛ بمناسبة صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكَّد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان خلال اللِّقاء أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني.
كما أكَّدا أهميَّة تكامل الجهود بين جميع المؤسَّسات؛ لإنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.
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