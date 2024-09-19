منتدى الاستراتيجيات يصدر ملخص سياسات بشأن المركبات الكهربائية

MENAFN - Alghad Newspaper) أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "المركبات الكهربائيةفي الأردن...إلى أين التوجه؟" بهدف تسليط الضوء على التوجه العالمي في اقتناء المركبات الكهربائية، واستعراض أبرز المشاهدات في هذا الإطار عالميا ومحليا، وإدراج توصيات منتدى الاستراتيجيات الأردني لتعويض انخفاض إيرادات الحكومة من الضريبة على الوقود، والمحافظة على وتيرة التحول الذي يشهده الأردن نحو الطاقة النظيفة.



وبين المنتدى، أن المركبات الكهربائية تعد واحدة من أبرز الابتكارات التكنولوجية التي شهدها العصر الحديث، مشيرا إلى أنه مع تزايد الوعي البيئي والاهتمام بالاستدامة، شهد العالم مؤخرا زيادة ملحوظة في استخدام واقتناء هذه المركبات؛ فالتطورات التكنولوجية المستمرة، والسياسات الحكومية الداعمة، والاهتمام المتزايد بتقليل الانبعاثات الكربونية، كلها عوامل أسهمت في تعزيز توجه الأفراد نحو اختيار المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة، وأكثر كفاءة، وأقل كلفة.



وأوضح المنتدى، أنه وبازدياد استخدام المركبات الكهربائية سواء تلك التي تعمل على البطارية، أو الهجينة الموصولة بالكهرباء، فقد انخفض الطلب على الوقود بمستويات غير مسبوقة؛ مما أدى الى انخفاض الإيرادات العامة الناتجة عن الضرائب المفروضة على المحروقات.



وأشار إلى أن العديد من بلدان العالم تستخدم إيرادات ضرائب المحروقات؛ من أجل تمويل البنية التحتية للنقل، والطرق السريعة، وكذلك تمويل بنود أخرى من الإنفاق العام.



وفي قراءة للمشهد العالمي، حول استخدام المركبات الكهربائية وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، أشار المنتدى إلى ارتفاع المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، من 7 آلاف سيارة في عام 2010، إلى 9,5 مليون سيارة في عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المبيعات العالمية للمركبات الهجينة

الموصولة بالكهرباء من 450 سيارة في عام 2010، إلى 4,3 مليون سيارة في عام

2023.



وبين الملخص أن نسبة المركبات الكهربائية المباعة في العالم عام 2023، قد بلغت نحو 18 بالمئة من إجمالي المركبات المباعة. في حين وصلت تلك النسبة الى 93 بالمئة من جميع المركبات المباعة في النرويج، و60 بالمئة في السويد، و38 بالمئة في الصين، و24 بالمئة في ألمانيا.



وفي هذا الصدد، أشار المنتدى إلى أن هذا التحول المتزايد نحو المركبات الكهربائية في العديد من البلدان جاء مدفوعا بمجموعة من "المزايا الضريبية"، أو

"الحوافز"، ومنها الإعفاءات الضريبية، وضرائب خاصة مخفضة على المركبات الكهربائية، ورسوم تسجيلها.



وحول أبرز المشاهدات للأردن، أشار الملخص إلى أن الأردن سجل أعلى حصة مبيعات للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط عام 2023، بحوالي 45 بالمئة من إجمالي المركبات المباعة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة الثانية من حيث حصة المبيعات بنسبة 13 بالمئة.



وأوضح المنتدى، أنه وعلى الرغم من المزايا العديدة للمركبات الكهربائية، إلا أنها تسهم في "اهتلاك الشوارع، والطرق السريعة، والجسور"، دون أن تساهم في ضريبة الوقود كغيرها من المركبات؛ مشيرا إلى أن معظم الدول تتبنى العديد من الخيارات لتعويض الانخفاض في إيراداتها الناجمة عن انخفاض استهلاك المركبات من الوقود.



ومن تلك الخيارات: زيادة معدل الضريبة على وقود المركبات، وزيادة رسوم التسجيل على المركبات، وبالأخص الكهربائية منها، والتحول من الضريبة على الوقود إلى رسوم استخدم الطرق (رسم يفرض على أساس المسافة المقطوعة بالكيلومترات)، وفرض ضريبة على تسعيرة الكهرباء المستخدمة لشحن المركبات الكهربائية.



وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن الحكومة في الأردن قد اتخذت قبل عدة أيام قرارات مفاجئة، ومباشرة التنفيذ، تضمنت تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين من 67، إلى 60 بالمئة، وفرض ضريبة خاصة بنسبة 40 بالمئة على المركبات الكهربائية التي يتراوح سعرها ما بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار، في حين تم فرض ضريبة بنسبة 55 بالمئة على المركبات الكهربائية التي يتجاوز سعرها 25 ألف دينار.



ونوه المنتدى إلى أن العدد الكلي للمركبات المسجلة في الأردن، قد ارتفع من حوالي 1,6 مليون سيارة عام 2018، إلى حوالي مليوني سيارة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأعوام 2023 و2024، نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان، وضعف منظومة النقل العام، والإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية ذات التكلفة الاقتصادية المعقولة مقارنة بالمركبات المعتمدة على الوقود.



وأكد المنتدى في هذا الإطار، أنه ونظرا للمزايا الاقتصادية والبيئية للمركبات الكهربائية، هناك ضرورة لإعادة النظر في قرار الحكومة بزيادة الضرائب الخاصة على المركبات الكهربائية، والبحث عن البدائل المناسبة الأخرى لتعويض الانخفاض في إيراداتها، خاصة وأن شريحة المركبات الكهربائية التي سعرها بين (10 آلاف – 25 ألف دينار) والتي فرضت عليها ضريبة بنسبة 40 بالمئة، هي الشريحة الأنسب حجما لاستخدام الأسر الأردنية (الأسرة المعيارية 4.8 فرد)، وبالأخص من ذوي الدخل المتوسط.



ورأى المنتدى، أن أحد الخيارات المقترحة قد يكون زيادة معقولة ومدروسة في رسوم تسجيل فئات المركبات كافة، والتي ستعوض بدورها انخفاض إيرادات الحكومة من الضريبة على الوقود بمبالغ سنوية متزايدة.



كما ستحافظ على وتيرة التحول الذي يشهده الأردن نحو الطاقة النظيفة، مقارنة بغيره من دول المنطقة، وتماشيا مع توجهات باقي دول العالم. -(بترا)