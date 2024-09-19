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هل لامست صفقة نتنياهو حدود المعقول؟

9/19/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - قدم الاحتلال عرضا جديدا للولايات المتحدة الأميركية يتضمن إطلاق سراح جميع أسراه لدى المقاومة الفلسطينية دفعة واحدة، وإبعاد رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار من غزة، مقابل إنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.
ويأتي مقترح الاحتلال على وقع زيارة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، للمنطقة، في ظل الصعوبات التي تواجه مفاوضات تبادل الأسرى، بسبب تعنت "بنيامين نتنياهو"، وفشل إطلاق سراح بقية أسراه في غزة بالعمل العسكري البريّ.
وقد جاءت الخطة الجديدة "لاختصار المراحل والسماح بإبرام صفقة بشكل أسرع عند مغادرة "السنوار" وإنهاء الحرب على القطاع"، وفق ما ورد في صحيفة "هآرتس" الصادرة بالكيان المُحتل.
ونتيجة لذلك؛ يسعى الاحتلال للتخلص من "السنوار" عن طريق منحه ما سمّاه "خروجاً آمناً" خارج القطاع، ومن يريد الخروج معه، إلى جانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال ونزع سلاح القطاع، وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن حركة "حماس" لا تعول كثيراً على زيارة "بلينكن" للقاهرة أو التوصل لأى اتفاق قريب، بسبب عرقلة "نتنياهو" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح بدران، في تصريح له أمس، "إن حماس والفصائل الفلسطينية تركز على أن يحقق أي اتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار وانسحاباً كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى".
وأضاف أن الحركة تتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصة على التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "نتنياهو" وحكومته المتطرفة يتعمدان تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة.
وقال بدران، إن التوصل لأي اتفاق يتطلب قيام الولايات المتحدة بالضغط على "نتنياهو" بشكل كبير، مؤكداً التزام "حماس" بالاتفاق الموضح في وثيقة 2 تموز (يوليو) الماضي، والتي تستند في المقام الأول إلى خطاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أشار "بلينكن" خلال زيارته للقاهرة إلى "أن وقف إطلاق النار أفضل حل لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، ووقف التصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى الاتفاق على 15 بنداً من بين 18 بنداً في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل، وإرادة سياسية أكثر من أي شيء آخر.
وبالتزامن، تتواصل ردود الفعل الفلسطينية المرحبة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي قدمته دولة فلسطين ويدعو إلى إنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، خلال 12 شهراً.
ويأتي هذا القرار كخطوة تاريخية مهمة في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز (يوليو) 2024، والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن.
من جانبه، طالب الرئيس محمود عباس، المجتمع الدولي بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
كما طالب الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" عقب لقائهما أمس في مدريد، بعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق ما أكد عليه أيضاً الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجدد الرئيس عباس تأكيد العزم على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكداً "أن الأولوية تبقى وقف العدوان على الشعب والأرض والمقدسات، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة".
وأكد أهمية جهود إسبانيا في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبها، رحبت حركة (حماس)، بالقرار الأمميّ، واعتبرت "أنه يعبر عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وأضافت أن "القرار يُعَدُّ انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".
ودعت "حماس" إلى مزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها".
إلى ذلك؛ يطالب القرار الأممي بامتثال الكيان الصهيوني بسحب قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساته وممارساته غير القانونية، لاسيما وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري.
كما ينص على إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح للفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

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