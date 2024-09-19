لبنان: أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية.
وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ، تفجير أجهزة لا سلكية (ووكي توكي وبيجر)، يحملها عناصر في "حزب الله" في مناطق لبنانية مختلفةـ
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، "استشهاد 20 شخصا وإصابة
أكثر من 450 آخرين بجروح"، في موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لا
سلكية (ووكي توكي) في مناطق لبنانية مختلفة.
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