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لبنان: أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية

9/19/2024 11:50:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أن السلطات اللبنانية خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات تم تفجيرها عبر رسائل إلكترونية.

وشهد لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ، تفجير أجهزة لا سلكية (ووكي توكي وبيجر)، يحملها عناصر في "حزب الله" في مناطق لبنانية مختلفةـ

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأربعاء، "استشهاد 20 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح"، في موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لا سلكية (ووكي توكي) في مناطق لبنانية مختلفة.

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