شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية متواصلة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من
المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، في غارت شنتها طائرات الاحتلال
الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة
"وفا"، أفادت مصادر محلية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء
وأطفال، جراء قصف
طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
وأضافت المصادر أن
طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو ربيع في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما
أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين
تحت الأنقاض.
وقصفت طائرات الاحتلال
شقة سكنية في برج إيلياء بمخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة
عدد من المواطنين.
وفي وقت سابق، استشهد
7 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام بمنطقة جباليا البلد،
شمال القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين قرب دوار أبو حبيب في حي
الزيتون بمدينة غزة.
واستشهد مواطنان في
قصف للاحتلال استهدف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع، كما استشهد
شابان في استهداف الاحتلال لمركبة قرب جامعة القدس المفتوحة عند مدخل مخيم المغازي،
وسط القطاع.
وارتفعت عدد الشهداء
في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي،
إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا
و551، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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