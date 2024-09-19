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شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية متواصلة على غزة

9/19/2024 11:50:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، في غارت شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الشيخ في حي الدرج، وسط مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو ربيع في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وما زالت طواقم الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج إيلياء بمخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي وقت سابق، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام بمنطقة جباليا البلد، شمال القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين قرب دوار أبو حبيب في حي الزيتون بمدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف للاحتلال استهدف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع، كما استشهد شابان في استهداف الاحتلال لمركبة قرب جامعة القدس المفتوحة عند مدخل مخيم المغازي، وسط القطاع.

وارتفعت عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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