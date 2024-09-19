جيش الاحتلال: استهدفنا مئات فوهات الإطلاق جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي شن موجتين واسعتين من الغارات الجوية الكثيفة على مناطق وبلدات في الجنوب
اللبناني مساء الخميس، تُعد الأعنف منذ بداية الحرب.
وشملت الضربات وفق
البيان العسكري الإسرائيلي 100 منصة إطلاق وبنى تحتية عسكرية لحزب الله تضم ألف
فوهة لصواريخ كانت جاهزة فورا للإطلاق.
واعترف جيش الاحتلال
الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي على الحدود مع لبنان، في المقابل أعلن حزب الله شن 17
هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمالي "إسرائيل" في أكبر
عدد هجمات يشنه الحزب منذ 3 أشهر ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء الحرب قبل
نحو عام.
وأكد وزير الدفاع
الإسرائيلي يوآف غالانت تواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله، على الرغم من أن ما
وصفها بالمرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على مخاطر كبيرة من أجل إعادة سكان الشمال
إلى بلداتهم.
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