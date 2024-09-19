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حزب الله ينفذ 17 هجوما ضد أهداف إسرائيلية خلال 24 ساعة

9/19/2024 11:50:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله في بيان، أنه نفذ 17 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في الجليل والجولان وتلال كفرشوبا المحتلة على مدار يوم أمس الخميس.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 19-09-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 7:45 استهداف نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل ‏مباشر وإيقاع عدد من القتلى والجرحى فيها.

2- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا واصابت أهدافها بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا.

3- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في بيت ‏هلل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها واصابت أهدافها بدقة، كردٍ ‏على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا.

4- الساعة 13:25 استهداف موقع راميا بقذائف ‏المدفعية.

5- الساعة 13:30 استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

6- استهداف ثكنة زرعيت للمرة الثانية بصلية صاروخية.

7- الساعة 14:40 استهداف موقع حانيتا ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- استهداف ‏ثكنة ميتات بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

9- استهداف ‏ثكنة ميتات الشوميرا من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة.

10- استهداف مقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

11- الساعة 19:35 استهداف موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

12- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة، كردٍ ‏على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

13- الساعة 19:00 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

14- استهداف ‏المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

15- استهداف ثكنة ‏ادميت بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

16- استهداف ‏مقر قيادة الكتيبة في ثكنة ليمان براجمة صاروخية، كردٍ على الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة ‌‏الناقورة ‏وإصابة مدنيين.

17- استهداف موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

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