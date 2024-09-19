مصدر استخباراتي أميركي: التخطيط لتفجيرات لبنان استمر 15 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مصدر استخباراتي
أميركي أن لـ"إسرائيل" يد في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت بحوزة
منتسبين لحزب الله.
وقال المصدر إن التخطيط
الإسرائيلي لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاما.
وأضاف أن المخابرات
المركزية الأميركية ترددت في استخدام هذا الأسلوب؛ لخطره على الأبرياء.
وتابع المصدر أن مخطط "إسرائيل"
شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة النداء. (الجزيرة نت)
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