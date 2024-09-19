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مصدر استخباراتي أميركي: التخطيط لتفجيرات لبنان استمر 15 عاما

9/19/2024 11:50:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مصدر استخباراتي أميركي أن لـ"إسرائيل" يد في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت بحوزة منتسبين لحزب الله.
وقال المصدر إن التخطيط الإسرائيلي لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاما.

وأضاف أن المخابرات المركزية الأميركية ترددت في استخدام هذا الأسلوب؛ لخطره على الأبرياء.

وتابع المصدر أن مخطط "إسرائيل" شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة النداء. (الجزيرة نت)

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