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مسؤولون أميركيون: لا نتوقع إبرام صفقة بين حماس وإسرائيل

9/19/2024 11:50:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم لا يتوقعون من كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل" إقرار اتفاق بشأن غزة قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.
واعتبر المسؤولون الأميركيون- في تصريحهم للصحيفة الأميركية- أن عدد الأسرى الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم لإعادة الأسرى الإسرائيليين نقطة شائكة في اتفاق وقف إطلاق النار.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إنه لا توجد صفقة وشيكة بشأن غزة، ومن غير المؤكد أن يتم ذلك على الإطلاق.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين، فإن الهجوم على أجهزة الاتصال في لبنان زاد من احتمالات نشوب حرب شاملة.

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