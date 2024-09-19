مسؤولون أميركيون: لا نتوقع إبرام صفقة بين حماس وإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "وول
ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم لا يتوقعون من كل من حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل" إقرار اتفاق بشأن غزة قبل نهاية
ولاية الرئيس جو بايدن.
واعتبر المسؤولون
الأميركيون- في تصريحهم للصحيفة الأميركية- أن عدد الأسرى الفلسطينيين المفترض
إطلاق سراحهم لإعادة الأسرى الإسرائيليين نقطة شائكة في اتفاق وقف إطلاق النار.
كما نقلت "وول
ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إنه لا توجد صفقة
وشيكة بشأن غزة، ومن
غير المؤكد أن يتم ذلك على الإطلاق.
ووفقا للمسؤولين
الأميركيين، فإن الهجوم على أجهزة الاتصال في لبنان زاد من احتمالات نشوب حرب
شاملة.
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