Friday, 20 September 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يتعهد بحظر توطين أي لاجئ قادم من غزة

9/19/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه سيحظر توطين أي لاجئ قادم من قطاع غزة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء حديثه أمام حشد صغير في أحد فنادق واشنطن مساء الخميس: "أدعو كامالا هاريس إلى التخلي رسميًا عن دعم جميع المتعاطفين مع حماس".

وقال ترامب في تعليقه على تحديه لنائب الرئيس: "لكنها لن تفعل ذلك".

وأقيمت فعالية تدعى "مكافحة معاداة السامية في أميركا" بالشراكة مع ميريام أديلسون، المليارديرة الإسرائيلية الأميركية المانحة للحزب الجمهوري وأرملة شيلدون أديلسون، الذي قدم الملايين لترامب مقابل اتخاذ قرارات ضد القضية الفلسطينية من بينها نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.

ومن المتوقع أن يحصل ترامب على الملايين من ميريام مقابل إعلان الدعم الأميركي لضم إسرائيلي متوقع للضفة الغربية المحتلة في السنة المقبلة والضغط على بعض الدول العربية للتطبيع مع "إسرائيل".

وتأتي هذه الفعالية قبل فعالية أخرى في واشنطن يحضرها ترامب وميريام أديلسون مساء الخميس مع المجلس الإسرائيلي الأميركي.

وقال ترامب أمام حشد من المؤيدين الذين كان أغلبهم من اليهود إن هجوم حماس على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كان "أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست".

واستخدم ترامب هذه التصريحات لانتقاد هاريس؛ لأنها "لم تفعل شيئًا على الإطلاق" لمساعدة اليهود الأميركيين بينما استضاف طلاب الجامعات احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. وحذر ترامب من أنها "لم تحرك إصبعًا واحدًا لحمايتكم أو لحماية أطفالكم أو حتى لحمايتكم بالكلمات".

في المقابل، قال ترامب إنه "سيبلغ كل رؤساء الجامعات أنه إذا لم ينهوا معاداة السامية، فإنهم سيخسرون الاعتماد" في أسبوعه الأول بعد عودته إلى منصبه. (القدس العربي)

MENAFN19092024000072011014ID1108695007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث