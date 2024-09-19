ترامب يتعهد بحظر توطين أي لاجئ قادم من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هدد الرئيس الأميركي
السابق دونالد ترامب بأنه سيحظر توطين أي لاجئ قادم من قطاع غزة في الولايات
المتحدة.
وقال ترامب أثناء
حديثه أمام حشد صغير في أحد فنادق واشنطن مساء الخميس: "أدعو كامالا هاريس
إلى التخلي رسميًا عن دعم جميع المتعاطفين مع حماس".
وقال ترامب في تعليقه
على تحديه لنائب الرئيس: "لكنها لن تفعل ذلك".
وأقيمت فعالية تدعى "مكافحة
معاداة السامية في أميركا" بالشراكة مع ميريام أديلسون، المليارديرة
الإسرائيلية الأميركية المانحة للحزب الجمهوري وأرملة شيلدون أديلسون، الذي قدم
الملايين لترامب مقابل اتخاذ قرارات ضد القضية الفلسطينية من بينها نقل السفارة
الأميركية للقدس المحتلة.
ومن المتوقع أن يحصل
ترامب على الملايين من ميريام مقابل إعلان الدعم الأميركي لضم إسرائيلي متوقع
للضفة الغربية المحتلة في السنة المقبلة والضغط على بعض الدول العربية للتطبيع مع "إسرائيل".
وتأتي هذه الفعالية
قبل فعالية أخرى في واشنطن يحضرها ترامب وميريام أديلسون مساء الخميس مع المجلس
الإسرائيلي الأميركي.
وقال ترامب أمام حشد
من المؤيدين الذين كان أغلبهم من اليهود إن هجوم حماس على "إسرائيل" في
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كان "أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ
الهولوكوست".
واستخدم ترامب هذه
التصريحات لانتقاد هاريس؛ لأنها "لم تفعل شيئًا على الإطلاق" لمساعدة
اليهود الأميركيين بينما استضاف طلاب الجامعات احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الحرم
الجامعي. وحذر ترامب من أنها "لم تحرك إصبعًا واحدًا لحمايتكم أو لحماية
أطفالكم أو حتى لحمايتكم بالكلمات".
في المقابل، قال ترامب
إنه "سيبلغ كل رؤساء الجامعات أنه إذا لم ينهوا معاداة السامية، فإنهم
سيخسرون الاعتماد" في أسبوعه الأول بعد عودته إلى منصبه. (القدس العربي)
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