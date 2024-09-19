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7 شهداء و11 جريحا إثر اقتحام الاحتلال بلدة قباطية

9/19/2024 11:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسفر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية جنوب جنين، والذي استمر قرابة 10 ساعات، عن استشهاد سبعة شبان فلسطينيين وإصابة 11 بالرصاص الحي.
وارتفع عدد الشهداء إلى سبعة، عقب تمكن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثمان الشاب شادي سامي زكارنة، من داخل منزل حاصرته القوات الخاصة الإسرائيلية عصرا.

واستشهد شابان وأصيب شاب وطفل بجروح في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف بطائرة مسيرة إسرائيلية مركبة بصاروخ قرب مجمع المقاهي وسط البلدة.

كما أعلنت الطواقم الطبية في مركز طوارئ البلدة عن استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة شبان عقب إصابتهم بالرصاص الحي، وأُصيب 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دهس أثناء الاقتحام.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تنكيل جيش الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، حيث ألقى عدد من جنود الاحتلال جثث الشهداء الثلاثة واحدة تلو الأخرى من فوق سطح المنزل الذي كان تحاصرهم فيه، قبل أن تغرس جرافة عسكرية أنيابها بأجسادهم وتنقلهم للاحتجاز.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الشبان الثلاثة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الانيرجا، ما أدى إلى استشهادهم.

ونعت بلدية قباطية في بيان لها الشهداء السبعة وهم: محمد خالد أبو الرب، وعمر حمزه أبو الرب، وأحمد ماهر زكارنة، ومصطفى فيصل زكارنة، وفادي جودت حنايشة، ومحمد عمر كميل، وشادي سامي زكارنة.

وأكدت أن "إعدام الاحتلال للشهداء السبعة يشكل مجزرة وجريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في ظل الصمت المخزي والمعيب للمجتمع الدولي في الأراضي الفلسطينية على أرض قباطية".

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