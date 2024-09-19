7 شهداء و11 جريحا إثر اقتحام الاحتلال بلدة قباطية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أسفر اقتحام قوات
الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية جنوب جنين، والذي استمر قرابة 10 ساعات، عن
استشهاد سبعة شبان فلسطينيين وإصابة 11 بالرصاص الحي.
وارتفع عدد الشهداء إلى
سبعة، عقب تمكن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال جثمان الشاب شادي
سامي زكارنة، من داخل منزل حاصرته القوات الخاصة الإسرائيلية عصرا.
واستشهد شابان وأصيب
شاب وطفل بجروح في وقت سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف بطائرة مسيرة إسرائيلية
مركبة بصاروخ قرب مجمع المقاهي وسط البلدة.
كما أعلنت الطواقم
الطبية في مركز طوارئ البلدة عن استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
قرب مدخل البلدة.
وفي وقت سابق، استشهد
ثلاثة شبان عقب إصابتهم بالرصاص الحي، وأُصيب 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دهس
أثناء الاقتحام.
وأظهرت مقاطع فيديو
على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تنكيل جيش الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة،
حيث ألقى عدد من جنود الاحتلال جثث الشهداء الثلاثة واحدة تلو الأخرى من فوق سطح
المنزل الذي كان تحاصرهم فيه، قبل أن تغرس جرافة عسكرية أنيابها بأجسادهم وتنقلهم
للاحتجاز.
وكانت قوات الاحتلال
أطلقت الرصاص تجاه الشبان الثلاثة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم،
وقصفت المنزل بعدد من قذائف الانيرجا، ما أدى إلى استشهادهم.
ونعت بلدية قباطية في
بيان لها الشهداء السبعة وهم: محمد خالد أبو الرب، وعمر حمزه أبو الرب، وأحمد ماهر
زكارنة، ومصطفى فيصل زكارنة، وفادي جودت حنايشة، ومحمد عمر كميل، وشادي سامي
زكارنة.
وأكدت أن "إعدام
الاحتلال للشهداء السبعة يشكل مجزرة وجريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في ظل الصمت
المخزي والمعيب للمجتمع الدولي في الأراضي الفلسطينية على أرض قباطية".
MENAFN19092024000072011014ID1108695006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.