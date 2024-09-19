6 شهداء باستهداف طيران الاحتلال منزلا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من
المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر استهداف طيران الاحتلال
الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أفادت مصادر محلية، باستشهاد ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين
في قصف
للاحتلال استهدف منزلًا لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة
غزة.
ونسفت قوات الاحتلال
مباني سكنية جنوب شرق مدينة غزة.
كما نسف جيش الاحتلال
عددا من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء في
قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، إلى
41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا
و551، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال لاف
الضحايا تحت الأنقاض.
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