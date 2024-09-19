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تحقيقات أولية تكشف سبب انفجارات الأجهزة في لبنان

9/19/2024 11:50:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية أن أجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت هذا الأسبوع "تم تفخيخها قبل وصولها إلى لبنان" حسبما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس.
وجاء في نص الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس عشية اجتماع مقرر اليوم الجمعة حول هذا الموضوع، أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الأجهزة المستهدفة قد تم تفخيخها بطريقة احترافية قبل وصولها إلى لبنان".

ووفقا للرسالة اللبنانية، توصلت السلطات أيضا إلى أن الأجهزة- التي شملت أجهزة اتصال (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي)- تم تفجيرها عن طريق إرسال رسائل إلكترونية إلى هذه الأجهزة. وأضافت البعثة أن "إسرائيل" مسؤولة عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.

واستشهد 37 شخصا وأصيب قرابة 3 آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة "بيجر" الثلاثاء ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء يستخدمها عناصر في الحزب، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وانفجرت هذه الأجهزة خلال تسوق مستخدميها في المتاجر وسيرهم بالشوارع وحضورهم جنازات، ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر في البلاد.

ولم تعلّق "إسرائيل" على التفجيرات التي وقعت غداة إعلانها توسيع أهداف الحرب المتواصلة بقطاع غزة، لتشمل تأمين المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان بشكل يضمن عودة السكان الإسرائيليين إليها. لكن مصادر أمنية عدة قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما يكون نفذها، إذ إن للجهاز تاريخ في شن هجمات مماثلة.

ووصفت بعثة لبنان التفجيرات بأنها "غير مسبوقة في وحشيتها" وتقوض الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في غزة وجنوب البلاد.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجمات قبل جلسة طارئة مقررة الجمعة لمناقشة هذه الهجمات والوضع الخطير بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الجلسة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ شن الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين 2023 إثر عملية طوفان الأقصى، كان تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية منصبا على غزة.

لكنّ المنطقة الحدودية بين فلسطين المحتلة ولبنان تشهد تبادلا يوميا للقصف بين جيش الاحتلال وحزب الله، ما أدى إلى استشهاد المئات في لبنان، ومقتل العشرات من الاحتلال، وإلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.

ويؤكد حزب الله أن عمليات القصف عبر الحدود بمثابة "جبهة إسناد" لغزة في ظل الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ نحو عام.

وذكر مراسل القناة 14 العبرية أنه اعتبارا من هذا المساء، أصبحت لبنان ساحة المعركة الرئيسية لـ"إسرائيل"، وليس غزة.

وأضاف: "في قطاع غزة سوف تبقى قواتنا مسيطرة بقوة على محوري نتساريم وفيلادلفيا، وفي الضفة ستواصل قواتنا عملياتها بقوات منخفضة قدر الإمكان، وفي لبنان سنذهب بكل شيء".

ونقلت صحيفة معاريف العبرية الليلة عن مصادر بوقوع موجة هجمات على 70 هدفا خلال 20 دقيقة جنوب لبنان.

وبدورها، أكدت "هيئة البث الإسرائيلية" أنه تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان خلال الموجة الثانية من الضربات.

كما نقلت الهيئة العبرية عن مسؤول قوله "نعمل لاستغلال التطورات لدفع حزب الله إلى إعطاء ضوء أخضر لحل دبلوماسي".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان للمرة الثانية هذا اليوم.

ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية لبنانية أن الاحتلال نفذ عشرات الضربات في أنحاء جنوب لبنان، ووصفتها بأنها كانت من أعنف الضربات منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت قناة "الجزيرة" بوقوع أكثر من 30 غارة على مناطق بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الاحتلال قصف بنحو 30 صاروخا مواقع قرب مجرى الليطاني والمحمودية جنوب لبنان.

وتحدثت عن تحليق كثيف للطيران الحربي وسط "إسرائيل"، في إطار موجة ثانية من غارات تستهدف جنوب لبنان.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية- في بيان- أن غارة جوية معادية (إسرائيلية) على بلدة الحنية أدت إلى إصابة 4 أشخاص لبنانيين و3 فلسطينيين بجروح طفيفة، حيث تم علاجهم في (قسم) الطوارئ.

وبالتزامن مع الموجة الجديدة من الضربات، أعلن جيش الاحتلال عن مناورات بمناطق التدريبات شمال "إسرائيل" نهاية الأسبوع.

في غضون ذلك، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان صفد ومحيطها وكل شمال ووسط الجولان وكل الجليل الأعلى وإصبع الجليل والجليل الغربي، وصولا لمناطق 20 كيلومترا، البقاء قرب الملاجئ.


هجمات حزب الله
في المقابل، أعلن حزب الله شن 17 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات بالجليل والجولان وتلال كفرشوبا المحتلة في أكبر عدد هجمات يشنه الحزب ضد الاحتلال منذ 98 يوما، ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو عام.

وقال الحزب إنه هاجم بأسراب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث للواء الغربي الإسرائيلي في يعرا، ومرابض المدفعية في بيت هيلل.

كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً للجنود الإسرائيليين في موقع المرج، وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى، وأكد أنه قصف موقع حانيتا الإسرائيلي بالمدفعية محققا إصابات مباشرة، واستهداف موقع راميا وثكنة زرعيت بالصواريخ والمدفعية.

ودوت صفارات الإنذار في المطلة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، كما استُهدفت مستوطنة المطلة بعدد من الصواريخ من جنوب لبنان، وانقطع التيار الكهربائي إثر الاستهدافات الصاروخية المكثفة.

كما اندلعت حرائق كبيرة في المطلة جراء القصف. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد الحرائق.

وأكدت المصادر الإسرائيلية إصابة شخص بجروح طفيفة ووقوع أضرار بمنازل.

وحسب رئيس بلدية المطلة، فإن 7 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان ألحقت أضرارا بمبان وتسبب في الحرائق، من جانبه أعلن حزب الله استهدافه مبانيَ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة قائلا إن الهجوم حقق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله توعد الاحتلال "بحساب ‏عسير" ردا على هجوم تسبب في تفجير آلاف من أجهزة البيجر اللاسلكية في لبنان، التي يعتمد عليها الحزب باتصالاته، مؤكدا أنه سيواصل في الوقت ذاته عملياته اليومية لمساندة قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.


موقف أميركي
على صعيد متصل، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ما يزال يعتقد أن التوصل لاتفاق وقف النار في غزة ممكن وأنه قد يؤدي إلى خفض التوترات بالمنطقة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير- في إفادة صحفية- إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق إزاء التصعيد المحتمل بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن واشنطن لا ترغب في رؤية تصعيد في المنطقة.

كما قالت صابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تدعم العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية في غزة أو الشمال ضد حزب الله، محذرة من التصعيد ومؤكدة أن البنتاغون يمنح الأولوية للدبلوماسية.

وأضافت سينغ- خلال إحاطة صحفية- أن قوات بلادها بالشرق الأوسط ستدافع عن "إسرائيل" عند الحاجة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي وصفته بالرفيع، أن مبعوث واشنطن إلى لبنان آموس هوكشتاين ألحّ على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا يأذن بحرب ضد حزب الله.

وأضاف المسؤول الأميركي للصحيفة أن انطباع وزير الدفاع لويد أوستن هو أن "إسرائيل" تدرس خيارات عسكرية جديدة للبنان.

وفي تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال، عبر المسؤول الأميركي عن قلق إدارة الرئيس بايدن من أن ينفلت الوضع بين "إسرائيل" وحزب الله.

وفي سياق متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم لا يرون حتى الآن أي مؤشرات على غزو إسرائيلي وشيك للبنان.

وذكر هؤلاء المسؤولون أن "إسرائيل" قد تأمر بعملية أصغر لكن بسرعة أكبر دون تحركات عسكرية كبيرة.

في الأثناء، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع قوله إنه لا بديل في أذهان قادة سياسيين وأمنيين إسرائيليين لعملية عسكرية في لبنان.

وأضاف المصدر أن مسؤولين إسرائيليين يريدون حملة محدودة جنوب لبنان بينما يفضل آخرون هجوما أوسع.

واعتبر مسؤول إسرائيلي أنه من المحزن أن الحرب وإراقة الدماء ستنتهي بنفس الحل الدبلوماسي المطروح الآن على الطاولة- وفق فايننشال تايمز-، مضيفا أنه من دون وقف إطلاق النار في غزة وإذا استمر التصعيد شمالا فلن يحدث اتفاق مع حزب الله.

ويتعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادة الجيش لضغوط داخلية كبيرة لإعادة مستوطني الشمال إلى مناطقهم التي نزحوا منها مع بدء الحرب مع حزب الله، ووضع المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (كابينت) مؤخرا إعادة مستوطني الشمال ضمن أهداف الحرب الحالية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، جرى إجلاء نحو 120 ألف إسرائيلي من الشمال والجنوب منذ بداية الحرب على غزة إلى فنادق في أنحاء مختلفة بـ"إسرائيل".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان- منها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي يشنها الاحتلال بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما خلف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. (الجزيرة نت)

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