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مراهقات ينجذبن للعلاقات السامة

9/19/2024 11:37:15 PM
(MENAFN- Al Watan) كثيرًا ما تجد الفتيات المراهقات أن الأشخاص العنيفين والمسيطرين واللامبالين أشد جاذبية من نظرائهم الهادئين، وهذه الظاهرة استدعت كثيرًا من الانتباه لمعرفة لتحليلها ومعرفة أسبابها.
عندما يصل الأولاد والبنات إلى مرحلة المراهقة، يتعرضون لقصف من الرسائل التي تربط الانجذاب بالعنف. هذه الرسائل ــ من مجموعات أقرانهم، والمسلسلات التليفزيونية، والأفلام، والموسيقى، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك ــ تصور الأولاد الذين يتبنون مواقف عنيفة ومهينة تجاه الفتيات على أنهم جذابون، على كل أولئك الذين يعاملون الفتيات بشكل جيد.
يمكن أن تظهر الرسائل التي تربط الانجذاب بالعنف والازدراء في مواقف مختلفة وبطرق مختلفة، ويُعرف هذا الارتباط باسم ((الخطاب المهيمن القسري)). يؤدي التعرض الطويل الأمد لهذا الخطاب إلى دفع الفتيات إلى اعتبار الأولاد العنيفين جذابين، مما يدفعهن في النهاية إلى علاقات عاطفية سامة.
وبالنسبة للفتيات اللاتي يعشن بالفعل في علاقة مستقرة مع فتى غير عنيف، فإن الخطاب المهيمن القسري في المجموعة يصنفهن على أنهن ((مملات))، ويضغط عليهن لخيانة أصدقائهن مع فتيان يظهرون مواقف وسلوكيات أكثر عنفًا. وهذا لأن ((هذا هو الجزء الممتع)).
أظهرت الأبحاث العلمية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي له عواقب صحية سلبية، بما في ذلك الألم المزمن، والاكتئاب، والميول الانتحارية.
تجارب أسرية سيئة
ترى شذا سعيد المسجن، وهي مدربة معتمدة في العلاقات الأسرية والتوجيه الزواجي، أن هذا النوع من الانجذاب يعد من المهددات للكيان الأسري، فلا يمكن أن تنشأ أسرة سوية جراء هذه العلاقة السامة والانجذاب الخاطئ من قبل بعض الفتيات.
وعن السبب في هذه العلاقات، قالت ((قد يكون الانجذاب ناجمًا عن التجارب الأسرية السيئة التي تعرضت لها الفتاة في مرحلة الطفولة، وقد تحاكي الفتاة المراهقة هذا النموذج من داخل الأسرة بوجود الشخصية في محيطها سواء الأب أو الأخوة.
وفي الغالب قد تكون الفتاة تعايشت وحاكت هذا النموذج في محيط الأسرة وهذه التجارب تنعكس في مرحلة البلوغ، بالتالي تتأثر الفتاة المراهقة بالنماذج السيئة التي تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في انتشارها وتراها حسب وجهة نظرها غير السليمة بأنها مصدر للقوة والنوعية والاختلاف عن بقية الشخصيات العادية التي قد تسبب الملل بحسب وجهة النظر غير السليمة)).
ونصحت الأسرة بـ((اتباع منهجية التوجيهات المستمرة والنصح والإرشاد والمتابعة المستمرة للأبناء لضمان عدم الانخراط بهكذا نماذج والتحذير منها)).
تأثر نفسي
من جانبها، تتناول هدى التسليم، أخصائية الإرشاد النفسي التربوي، الأمر من الجانب النفسي، وترى أن ((الفتيات المراهقات قد ينجذبن لتلك العلاقات متأثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما الألعاب الإلكترونية التي قد تساهم في نشر وظهور هذه الفئات)).
وعن التأثير النفسي من خلال الارتباط بالشخصية العنيفة (السيكوباتية) أوضحت بأن مغبتها سلبية، وقالت ((هي أشبه بالدائرة المظلمة التي قد تكوّن هالة حول الشخص من الاكتئاب، ⁠العزلة، إيذاء النفس،⁠الرهاب الاجتماعي، غياب الهوية، والميل للعنف.
وحذرت التسليم بأن ((هذه الدائرة خطيرة جدًا لصعوبة الخروج منها)).
وأضافت ((مع ذلك، فإن الخوف وانعدام الأمن الذي تشعر به الضحايا يمنعها من مغادرة تلك الدائرة المسيئة التي تجد نفسها فيها ولا تعرف كيفية إنهاء علاقة سامة)).
الاختطاف العاطفي
تتابع التسليم ((في حال استطاعت الفتاة الخروج من تلك العلاقة السامة فإنها في الغالب لا تستطيع التحكم بعواطفها بالذنب أو عدم الثقة بقيمتها كشخص، معتقدة أنها لا يمكن أن تعتمد على ذاتها دون هذه العلاقة التي يهيمن عليها العنف والقوة السلبية، وهنا يمكن أن نقول إن الفتاة دخلت من خلال هذه العلاقة إلى ما يسمى بالاختطاف العاطفي الذي يؤدي إلى فقدان الأمان والثقة مما يؤدي بدوره إلى نوبات من القلق والتوتر والعزلة)).
3 أسباب رئيسة لانجذاب المراهقات نحو الرجال السيئين
1ـ التشويق والإثارة
* الرجال العنيفون والمسيطرون أكثر تهورًا وحبًا للمغامرة وأقل قابلية للتنبؤ بتصرفاتهم
* مرافقتهم تشعر المراهقة بنوع من التشويق والإثارة
2. خلق الأعذار
تتلمس المراهقة العذر للرجل السيء وتقنع نفسها بقدرتها على تغييره
3. ربط الحب بالأذى
غالبًا ما يستمد هذا السبب من المحيط الأسري ويرتكز على تجارب مؤذية من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء

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