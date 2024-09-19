Friday, 20 September 2024 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقييم وخفض الأسعار هل يعيد ركاب حافلات مكة

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يقدم فيه مشروع حافلات النقل في العاصمة المقدسة خدمات مميزة، إلا أن مطالبات عدة ارتفعت بإعادة تقييم أسعار الوجهات التي يخدمها المشروع اعتمادا على مسافة الرحلة، بدلا من أن تكون القيمة موحدة لكل المسافات، خصوصا مع ملاحظة أن الحافلات باتت تسير في معظم الأوقات خالية من الركاب في الفترة الحالية.
ورصدت ((الوطن)) خلو كثير من تلك الحافلات من الركاب في أوقات متفاوتة، مع قيام الحافلات باتخاذ تدابير جديدة للحد من عدم دفع بعض الركاب لقيمة ركوبهم نحو الوجهة التي يقصدونها، وذلك من فتح السائق للباب الرئيس فقط، خصوصا الحافلات ذات المقطورة المتصلة، وهو ما يسمح للسائق بالتأكد من دفع الراكب لقيمة الخط إلكترونيا أو عبر إبراز التذكرة التي يحملها ووضعها على جهاز قراءة الباركود.
ومع هذه الإجراءات بات كثير من الحافلات شبه فارغة، إضافة إلى قلة الركاب في محطات الانتظار.
تساهل الركاب
جاء الإجراء الجديد بفتح الباب الأمامي القريب من السائق للحد من تساهل وتهرب بعض الركاب من دفع مقابل خدمة الركوب، وهو إجراء سيبقى مستمرا لضمان دفع قيمة الرحلة، وللتأكيد على أن كل راكب سيكون ملزما بدفع قيمة رحلته.
في المقابل، رأى بعض المستفيدين من وجهات النقل العام أن كثيرا من الركاب باتوا يتجنبون استخدام الحافلات لعدم قناعتهم بالتعرفة الموضوعة مقابل الركوب، وهي تعرفة موحدة بغض النظر عن طول أو قصر المسار، ورأوا في ذلك أمرا غير منطقي، كما طالبوا بخفض تكلفة قيمة الرحلة، مؤكدين أن ذلك سيكون محفزا مستداما لالتزام كل الركاب بالدفع المسبق للرحلات المستخدمة، على أن هناك أسعارا خاصة لكل الفئات التي تستحق بالمجتمع.
أهمية التخفيض
يقول خالد الحربي لـ((الوطن)) إن خفض قيمة الرحلات إلى ريالين سيعزز من ضمان دفع قيمة الوجهة بشكل لا مجال معه للتهرب من الدفع، مشيرا إلى أهمية خفض قيمة الرحلة وفقا لمسارها، فمن محطة المروة إلى النوارية أو محطات الشرائع أو ولي العهد أو العوالي تكون بـ4 ريال لكونها رحلة طويلة، أما الرحلات القصيرة من محطة المروة إلى العزيزية أو الزاهر أو الستين فمن الأفضل أن تكون بقيمة أقل. أما الرحلات المتجهة إلى جامعة أم القرى فيجب أن يكون لها سعر محفز يراعي ظروف الطلاب والطالبات.
تقييم الأسعار
أما محمد شرف الدين فيرى أن إعادة تقييم أسعار الوجهات حسب مسافة الرحلة قرار جيد ومحفز، فمن يريد الذهاب إلى محطة المروة عبر الروضة أو الششة أو المعابدة أو العدل وجبل النور تكون قيمة الرحلة منخفضة لكون المسافة لا تتجاوز 5 كلم، أما الرحلات الأبعد فمن المنطقي أن تكون قيمتها أعلى.
خدمات جيدة
يجزم هيثم الحارثي أن حافلات النقل العام تقدم خدمات جيدة للمواطن والمقيم في تنقلاته من وإلى وجهاتها داخل مدينة مكة المكرمة، لكنه رأى أن إعادة النظر في قيمة كل رحلة وفقا للمسافة التي ستقطعها الحافلة أمر مهم جدا، فرحلة من حي الجميزة إلى الحرم لا يمكن تكون بنفس القيمة لرحلة من مخطط الحمراء إلى محطة المروة أو جبل الكعبة، كما أن تعزيز الحافلات بماكينة الدفع الإلكتروني سيسهم في ضمان استمرارية الرحلات المدفوعة،
أهم المحفزات
بدوره، يعتقد محمد العتيبي أن تحديد أسعار الوجهات من الأقل إلى الأعلى سيكون من أهم المحفزات التشغيلية؛ فمثلا: راكب يريد الانتقال من محطة المروة إلى محطة الجميرة وهي مسافة قصيرة جدا، وراكب يريد الانتقال من محطة الحمراء أو التنعيم إلى محطة المروة وهي مسافة تتجاوز الـ10 كلم، ولذلك من المهم أن يتم تحديد نطاق سعري لكل رحلة.
فترة مجانية
يذكر أن مشروع حافلات مكة للخدمات المتكاملة المدفوعة بدأ أعماله بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد، خلال تلك الفترة التجريبية المجانية، وبعد ذلك بدأت الخدمات المدفوعة، وذلك بسعر 4 ريالات للتذكرة شاملاً جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها.
الارتقاء بالجودة
أوضح المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن إطلاق الخدمات المتكاملة يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام، والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين، إذ سيتم إتاحة الحصول على التذاكر عبر عدة قنوات، كالموقع الإلكتروني، والتطبيق الرسمي الخاص بالمشروع، ومن أجهزة بيع التذاكر المتوفرة في أنحاء مكة المكرمة.
(تصوير: أحمد الذبياني)
مشروع حافلات مكة
ـ مشروع نقل يهدف إلى توفير خدمة النقل لسكان وزائري مكة المكرمة
ـ بدأ فترة تجريبية من فبراير 2022 وحتى نهاية أكتوبر 2023
ـ قدم خدمات للسكان والزائرين عبر 12 مسارا
ـ مسافة رحلاته تمتد لأكثر من 560 كلم
ـ تضمن 400 حافلة
ـ أكثر من 800 سائق
ـ 438 محطة موزعة في أنحاء مكة المكرمة

MENAFN19092024000089011017ID1108694996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث