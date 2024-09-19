Friday, 20 September 2024 07:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فقدان السيطرة

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)النمط القديم يتعرض ((للتهكير))، عائلة تستيقظ باكرا، ينتشرون لأعمالهم، يعودون في الظهيرة حيث الغداء ((الجماعي)) والقيلولة، ثم التفاف حول الأب في جلسة شاي، ثم فترة حرة، ثم القيام بالمهام بعد المغرب، ثم العشاء الجماعي ثم سمرة صغيرة ثم النوم مبكرا، يوم قصير سريع لا يخلو من إنجازات، الجميع داخل محيط رادار الوالدين، رغم انعدام وسائل الاتصال!، هذا النمط انتهى.
(2)
ثم أعد البصر كرّتين في ((حالك))، وتأمل كيف يمر اليوم بفوضى عارمة، تحاول الترتيب فتعجز، تنشد التربية فتيأس، تبدأ بالتنظيم فتفشل، تتصنع التقيد بالنظام فتجد نفسك وحيدا!، قديما كتب شاب في منصة (X) حينما كانت ((تويتر)): ((حاولت أن أقوم بواجباتي كإنسان ولكن المجتمع لا يساعد!))
(3)
الأمور تخرج عن السيطرة، كلٌ يأكل وحده، والجميع يحتاج لأكثر من 24 ساعة لإنجاز الأمور اليومية، الجميع يهرول، والجميع مرهق، وقلق.
(4)
تريد أن تأخذ أطفالك في رحلة فتتفاجأ بأنهم لا يريدون!، تريد أن تجلس في ((المقهى)) ولكن لا يوجد وقت، تريد لمة أصدقاء ولكن لا أحد يرد على الهاتف، أما ((النوم)) فهو قضية أخرى!، قضية بلا حل.
(5)
حتى عندما تجلس في غرفتك، أو مكتبك، أو ((الاستراحة))، تجد الإرهاق يحكم قبضته على الجهاز العضلي، و((القلق)) يلهب الفؤاد بلا داع، فالجميع بخير.
(6)
السبب لأننا وضعنا كل حياتنا في هذا ((الجهاز))، أخبرني عن حالتك عندما يفرغ ((جوالك)) من الشحن؟!، تتحول فجأة إلى ((عمود))، أصم، أبكم، أعمى، يفترسك القلق.
(7)
هذه ((التطبيقات)) متخمة بمقاطع، وأخبار، وألعاب تحوم حول ثلاثة أشياء: الجنس، والعنف، والشعور السلبي، كالحزن، واليأس، هذا هو السبب الذي يجعلك تفقد السيطرة ولا تجد موقعا لقدميك كي تخطط، وتنظم الوقت، وتنهض بمسؤولياتك، وتجدك على الأقل!

MENAFN19092024000089011017ID1108694994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث