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التعليم ومتطلباته في عصر الذكاء الاصطناعي

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار التطوّر العلميّ لتقنيّات الذكاء الاصطناعيّ جَدَلًا حول مَخاطره من جهة، وسُبل الاستفادة من قدراته الفائقة من جهة أخرى، الأمر الذي فَرَضَ على عاتق الحكومات، وعلى وزارات التربية تحديدًا، مسؤوليّاتٍ كبرى، لا سيّما لجهة تطوير مناهجها التدريسيّة ووضْع استراتيجيّات عمل مُواكِبة لمُجمل هذه التغيّرات.
يرمي هذا المقال إلى إثارة التفكير حول ثلاثة أسئلة أساسيّة هي:
1 - كيف يُمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم؟
2 - ما هي الإجراءات الواجب اتّخاذها لضمان أخلاقيّات الاستخدام وضمان التعليم الشامل والمُنصف للجميع؟
3 - كيف يُمكن للذكاء الإنساني لدى المتعلِّم أن يتكيّف مع الذكاء الاصطناعي؟
انطلقت محاولات الإجابة عن هذه التساؤلات مع منظّمة اليونيسكو، بالتعاون مع الحكومة الصينيّة، في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم في بكين في العام 2019، تحت شعار ((تخطيط التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، قيادة القفزة)). اهتمّ المؤتمر بدراسة مستقبل التعليم بعد العام 2030 وفي صوْغ بعض الاتّجاهات والقضايا الرئيسة التي تؤثِّر في الذكاء الاصطناعي في التعليم. أوّلًا- في الاستفادة
يُمكن التركيز على أربع فئات أساسيّة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم خلال وضع السياسات التعليميّة وهي:
الإدارة التربويّة، التعليم والتقويم، تمكين المعلّمين وتطوير المناهج، التعلُّم مدى الحياة.
1 - الاستفادة من الذكاء الاصطناعيّ في الإدارة التربويّة: يُمكن جعْل جوانب محدَّدة من إدارة المدارس آليّة (أنظمة معلومات إدارة التعليم، إدارة سجلّات التلاميذ، متابعة الواجبات المدرسيّة، التفتيش على المدارس...)، ويُمكن أيضًا الاستفادة من البيانات الضخمة النّاتجة عن أنظمة الإدارة التربويّة لتوفير المعلومات للمُعلّمين والإداريّين، وفي بعض الأحيان للتنبّؤ بنتائج التلاميذ وتحديد المعرَّضين لخطر الفشل من خلال تحليل البيانات الضخمة.
من هذه التطبيقات يوجد أويو للتحليل OU Analyse المصمَّم في جامعة المملكة المتّحدة المفتوحة، الذي يهدف إلى تمكين التلاميذ الذين قد يواجهون صعوبات، من إكمال دوراتهم.
2 - الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم والتقويم:
ثمّة إمكانيّة كبرى في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم والتقييم. يُمكن استعراض بعضها الذي يعتمد على نظام الدروس الخصوصيّة المُستندة إلى الحوار من خلال نظام واتسون توتر Waston Tutor مثلًا، الذي تمَّ تطويره على يد شركة IPM وPearson Education، أو من خلال تقييم الكتابة الآلي المُعتمد مثل برنامج Write to learn أو نُظم تعلُّم القراءة واللّغة بدعْم من الذكاء الاصطناعي مثل برنامج Al teacher أو الروبوتات الذكيّة مثل Nao. إضافة إلى الواقع التربوي الافتراضي VR أو الواقع المعزَّز AR الذي يشكّل تجربة معزّزة للتلاميذ في انتقالهم إلى البيئات الواقعيّة والمتخيّلة.
3 - الاستفادة من الذكاء الاصطناعيّ لتمكين الأساتذة وتطوير المناهج:يُمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتمكين الأساتذة من خلال العديد من الأفكار الفعّالة، منها أنموذج ((المعلّم المزدوج)) للذكاء الاصطناعي. يَعتمد هذا الأنموذج على تقديم معلّم خبير محاضرة عبر الفيديو للتلاميذ في فصلٍ دراسيٍّ بعيد، والذين يتلقّون إرشادات إضافيّة من معلّم محلّي أقلّ خبرة. يمكن من خلال هذا الأنموذج أن يساعد الذكاءُ الاصطناعي المعلّمَ البشريَّ في الكثير من المهامّ، بما في ذلك توفير الخبرة المتخصّصة أو موارد التطوير المهني، والتعاون مع الآخرين ضمن نطاقاتٍ مختلفة. وهناك العديد من الخدمات المصمَّمة لإراحة المعلّمين من الأنشطة التي تَستغرق وقتًا طويلًا مثل تسجيل الحضور وتصحيح المسابقات والإجابة عن الأسئلة المكرّرة أو غيرها.
4 - الاستفادة من الذكاء الاصطناعيّ للتعلّم مدى الحياة:
يُمكن استغلال الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العامّ في التعليم، إذ يُمكن لهذه التقنيّات أن تُنشئ معلّمين يحرّكهم الذكاء الاصطناعي لمرافقة المتعلّمين مدى الحياة. يُمكن تطوير ممارسات الاختبارات مثل التعرُّف إلى الوجوه والصوت والتحليل الجنائي للنصّ، للتحقّق من المرشّحين في اختبارات المتعلّمين عن بُعد. ويُمكن استخدام حافظة إلكترونيّة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتجميع معلومات التقييم المستمرّ المسجَّلة طوال فترة وجود التلميذ في التعليم النظامي، جنبًا إلى جنب البيانات المتعلّقة بمشاركة التلميذ في التعليم غير النظامي والتعليم غير الرسمي أو غيره.
ثانيًا- في الإجراءات
يشكِّل انتشار تقنيّات الذكاء الاصطناعي في التعليم مخاطر وتحدّيات متعدّدة، الأمر الذي يحتاج إلى وضْع سياسات وإجراءات تحول دون الوقوع في مخاطرها المتعدّدة التي تطال التلميذ والمعلِّم والمدرسة والمُجتمع.
والسؤال هو ما هي أبرز هذه الإجراءات لحماية المعلّمين والمتعلّمين؟
إنّ أبرز الإجراءات هي في الحفاظ على ملكيّة البيانات والإجراءات الخصوصيّة والسريّة ووضْع ضوابط للمُراقبة. إلّا أنّ الأمر قد يتجاوَز قدرات واضعي السياسات ويَطرح الأمر العديد من الهواجس في هذا السياق أبرزها:
- ما هي الحدود الأخلاقيّة ومعاييرها خلال جمْع بيانات المتعلّمين واستخدامها وتحديثها باستمرار؟
- كيف يُمكن الاعتراض من قِبل المدارس أو المعلّمين أو التلاميذ أو الأهالي خلال تمثيلهم في البيانات الضخمة؟
- ما هي الالتزامات الأخلاقيّة للمنظّمات الخاصّة (مُطوِّري المُنتجات) على وجه الخصوص؟
- كيف تؤثِّر تبدّلات مواقف التلاميذ وعواطفهم على تفسير البيانات وأخلاقيّات الذكاء الاصطناعي المطبَّقة في السياقات التعليميّة؟
- كيف يُمكن تجنُّب الانتقادات التي تَعتبر الذكاء الاصطناعي تطفّلًا غير إنساني لمراقبة التلاميذ وإيماءاتهم وعواطفهم ونَزْع الطابع الإنساني في سياق تحويل المتعلّمين إلى أشخاصٍ مُبرمَجين تمَّ تجريدُهم من التفاعُل البشري الطبيعي؟
يجب على واضعي السياسات التربويّة تنفيذ أطر تنظيميّة لضمان التطوير والاستخدام المسؤولَيْن لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلُّم. ولا بدّ من الالتزام بالتوصيات الدوليّة في هذا الصدد، ولا سيّما اليونيسكو.
ومن الأمور الأساسيّة التي يجب أخْذها بعيْن الاعتبار، هي الفجوة المُمكنة بين الذين يملكون قدرة الوصول إلى تقنيّات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، وبين مَن لا يُمكنهم الوصول إليها.
وهذه مسألة حرجة تؤثّر على كلّ هدف من أهداف التنمية المُستدامة، ولا سيّما الهدف الرّابع القائم على ضمان التعليم الجيّد الشامل والمُنصف، وتعزيز فُرص التعليم مدى الحياة للجميع.
ثالثًا- في التكيُّف
إنّ أبرز الخطوات التي تسمح للتعلُّم في إعداد التلاميذ للتكيُّف مع الذكاء الاصطناعي، تكمن في إنتاج منهاجٍ تربويّ عصريّ مُواكِب لجميع هذه المتغيّرات.
يجب أن يُركِّز هذا المنهاج على المهارات البشريّة (التفكير النقدي، التواصُل والتعاون والإبداع)، وعلى القدرة في التعاون مع أدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في الحياة والتعليم والعمل.
ومهما كانت وتيرة التطوّر، بطيئة أم سريعة، سيأتي اليوم الذي تتغيّر فيه طبيعة العمالة، الأمر الذي سيؤثّر في آلاف العمّال بشكلٍ كبير، وسيتعيّن على الكثير منهم إعادة التدريب أو استبعادهم من العمل.
وبذلك، ولضمان عدم تفاقُم المشكلات الاجتماعيّة، وعدم المساواة بين الأفراد، لا بدّ من وضْع سياسات تشبه ((محو الأميّة في عمليّة الذكاء الاصطناعي))، وسيضْطلع المُعلّمون بدَورٍ رئيس في توفير التعليم وتعزيز مفهوم التعلُّم مدى الحياة القادر على تقليص الفجوات الاجتماعيّة.
لقد أصبح من الضروريّ على وزارات التربية في الدول العربيّة مُواكَبة هذا التطوّر لتلبية متطلّبات التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي. تتفاوت استجابة وزارات التربية لهذه المتطلّبات بناءً على العديد من العوامل الاقتصاديّة، الاجتماعيّة، التكنولوجيّة والسياسيّة. فقد بدأ العديد من الدول العربيّة بتحديث مناهجه الدراسيّة لتشمل موضوعات الذكاء الاصطناعي، البرْمَجة والروبوتات. ومع ذلك، لا يزال هذا الجهد غير متوازن في جميع الدول، حيث تعاني بعض الدول من نقْصٍ في الموارد والبنية التحتيّة اللّازمة.
وبالتالي لا بدّ أن تتوجّه السياسات التربويّة نحو التعليم المُنصف للجميع، القائم على توفير جميع المتطلّبات التي باتت أساسيّة وملحّة لبناء أجيالٍ عصريّة وحضاريّة وعالميّة.
*كاتب وأكاديمي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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