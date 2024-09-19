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الإنسان وأحواله في زمن البيوتكنولوجيا

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تطمح ثورة البيوتكنولوجيا إلى الإنسان ((المُستزاد))، كما يقول المفكّر المغربيّ محمّد سبيلا، عبر تقنيّات السعادة وإطالة العمر، وإصلاح الأعضاء التالفة، وتعويضها بأخرى أو تدويرها، وصولا إلى تحسين مرحلة الشيخوخة. تخليق عضويّ وعصبيّ، يشمل الجانبَ النفسيّ، بل حتّى الإبداعيّ الثقافيّ، بواسطة شريحة تُزرع في الدماغ. هذا الموضوع شائك ومعقّد، لأنه يتجاوز الحدود العقليّة والموضوعيّة والأخلاقيّة والشرط البيولوجيّ. هناك مُعارضون لذلك، بينما يعكف آخرون على تطويره وفرضه كأمرٍ واقع منذ 60 عاما.
الموجودات الأخرى من البحار والأشجار هي بدورها قابلة، بل مُستجيبة للتقنيّة، مثل مرونة الأشجار في مقاومة العواصف، وتقنيّة المدّ والجزر، وأثرها الفيزيائي على العالَم الذي يستمرّ ويتطوّر بالتقنيّة، وهي وجود كامل متأصّل، بحسب هايدغر، أي منظومة تشمل الأخلاق والعواطف والتربية والعِلم والأدب.
تخدم البيوتكنولوجيا القضايا الأمنية، والعسكرية أيضا، بزراعة شريحة أو تهجينها، تتحكّم بكود البطاقات البنكيّة وكلمات المرور لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعقُّب الجغرافي المكاني، فضلا عن إشعال المصابيح وأجهزة التبريد، والاستماع إلى الموسيقى، واستجلاب المناظر السعيدة.
نعم، يُمكن تثوير وظائف الجسد البيولوجيّة والحسّيّة، ولكن في حدود قبول إنسانيّته وسائل السعادة والبقاء المُضافة إليه. ما فائدة التكنولوجيا بمعزل عن ((الأخلاق)) والمشاعر والوفاء والعهود؟ أي عدم السماح بمُجاوزة البشر. لم يعُد الطبّ علاجا فحسب، بل مُمارَسة تسمح بالإضافة العضويّة، وإطالة الشباب والعمر، وزيادة كفاءة الأعضاء عَبر أنْسنة الوسائل والأدوات. ذلك مقبول ((أخلاقيّا)) نوعا ما على الرغم من التحفّظات والاعتراضات.
نظرية ((التفرُّد)):
إنسان ما بعد الإنسان
هل البيولوجيا والتقنيّة عدوّان أم صديقان؟
تطوَّرت سريعا ثورة البيوتكنولوجيا بعد أزمة كورونا، التي فضحت التقصير العلمي التقني حينذاك في مقاومة الأوبئة والفيروسات. كما أعلنت في الجانب الآخر هشاشة البشر وعجزهم عن المقاومة، فتغيَّر مسار البحث العلمي نحو نظريّة ((التفرُّد)): إنسان ما بعد الإنسان، أي الهندسة الوراثيّة، تكنولوجيا زراعة الأجسام الإلكترونيّة في الجسد، الذكاء الصناعي، تكنولوجيا النانو (الأجهزة البالغة الدقّة) وصولا إلى عِلم التحكّم الذاتي، بحسب ريموند كيرزويل في كتابَيْه ((التفرّد قريباً))، و((عصر الآلات الروحيّة)): لن يكون ثمّة أيّ فَرق ما بين الإنسان والآلة أو بين الواقع.. والواقع الافتراضي.
هكذا، سنُصادف الزواج والعلاقات الاجتماعيّة الافتراضيّة ورأس المال الافتراضي أيضاً.
الجسد في أُفق ((ما بعد الحداثة))
ثمّة مَن يشير إلى خطّة عمل مُبيَّتة أصلاً لتجريد البشر من إنسانيّتهم وعواطفهم، وتسهيل القبول بالرداءة في كلّ شيء، والموافقة على التحلُّل الأخلاقي والعائلي، وصنْع الحروب والأزمات الماليّة، والتشجيع على الهجرات، والتنكُّر للهويّات الوطنيّة، بمعنى بلْورة مشروع كامل لتفتيت الإنسان، كي يقبل بمفهوم ما بعد إنسانيّته، فهل نحن إزاء إنسانيّة جديدة وتقنيّة جديدة؟ بمعنى ((وجود)) تقني شامل، يُضعف ((إنساننا))، وتندحر معه إنسانيّته، فيصير وجودنا الرافض ((التفرُّد)) سلفيّا عضويّا، من حيث الدماغ والقلب والشرايين، بل من حيث الأحلام والإبداع؟!
يقول ماكس مور: ((تعمل الإنسانيّة الانتقاليّة على توسيع دلالة الإنسان عبر مجاوزة الحدود الإنسانيّة عن طريق وسائل العِلم والتكنولوجيا اللّذَيْن تحدوهما روح الفكر النقدي الخلّاق))، أي انتقلَ الجسد الإنساني من شرطه التقليدي إلى أُفق ما بعد الحداثة.
هل الأخلاق هي التفرّد نفسه أم التقنيّة بوصفها أخلاقا جديدة؟
استأثَر موضوع البيوتكنولوجيا باهتمام الفلاسفة والمفكّرين، إذ لا تخلو مُختبرات البحث العلمي من خَليّةِ عملٍ تضمُّ الفلاسفةَ المُنظّرِين لهذه الثورة، فضلا عن الفنّانين، وهُم يعكفون على تصاميم للأعضاء البشريّة في حلّتها الجديدة، أي التخطيط لمُستقبلٍ يَعتمد على الصناعات البيولوجيّة الرقميّة وصولا إلى اقتصادات التقنيّات البيولوجيّة والحربيّة.. جنود شجعان لا يخافون الموت من خلال زرع شريحة في أجسادهم. بينما لا يوجد للأسف أيّ اهتمامٌ علمي أو فلسفي أو أدبي عربي بهذا الموضوع (تُعَدّ أوروبا متخلّفة في البحث البيوتكنولوجي مقارنةً بأمريكا والصين).
يقول أستاذ الفلسفة والباحث في الجماليّات محمّد الشيكر: ((تجاوَزَ خطابُ الإنسانيّة المُتعدّية الحديثَ عن إنسانٍ جديد مزيّد عبر الوساطات التكنولوجيّة إلى التطلُّع لإنقاذ الإنسان، وخلاصه من شرطه البيولوجي القائم. إنّ فلسفات ((ما بعد الحداثة)) ما انفكّت تصدعُ، منذ عقود خَلت، ببزوغ إنسانٍ جديد يُنصِّب نفسَه كقوّة بروميثيوسيّة مائزة، وكذاتٍ مُنتجة للمعنى، صانِعة مُمكنات الوجود وفاعلة في أحداث التاريخ وصروفه، إلّا أنّ فكر ((ما بعد الحداثة)) انصرفَ من جهته إلى إعلان أفول هذه السرديّة الحداثيّة، ونَعيِ نهاية هذه الميثولوجيا الإنسيّة التي تنهض على ما يَسِمُه ميشال سير (رعب كلّ أنطولوجيّة مُمكنة))).
لا غنىً عن البيوتكنولوجيا لمستقبل الإنسان ورفاهيّته، إذ تطوَّر الطبّ النموذجي العلاجي إلى ما يسمّى ((الطبّ الاستزادي)) بفعل التقنيّة - الزمن، هكذا نشاهد الإضافات على النَّوع البشري فيما يخصّ الهندسة الجينيّة، وتحسين النسل عضويّا، وتقوية الذاكرة، وإطالة عُمر الإنسان أيضا، وسوف نشاهد مستقبلا محلّات قطع غيار للأعضاء البشريّة، وخليّة إلكترونيّة لتوليد مشاعر السعادة مُحاكاةً للهواتف النقّالة والحواسيب، واليو إس بي.
دماغ الإنسان متجاوزا حدوده التقنيّة
يقول الفيلسوفُ الألماني سلوتردايك: ((تطمح الأنثربولوجيا التكنولوجيّة إلى بلوغ مرحلة التخطيط الظاهر للخصائص كافّة التي يُمكن للإنسانيّة أن تستوفيها. فهل يترتّب عن ذلك أنّ الإنسانيّة بمكنتها أن تُحقِّق على صعيد النَّوع نقلةً من جبريّة الولادة إلى ولادة اختياريّة وإلى انتقاء قَبل الولادة؟))، وهذا ما أنجزه العِلم راهنا، ونتعايش معه يوميا في تجارب تحسين النسل والتلاقُح الجيني، كما نراه على صعيد البيولوجيا الزراعيّة والأغذية المُعدَّلة وراثيّاً.
يُعَدّ تطوير الدماغ بما نسمّيه ((الدماغ المُعزَّز أو المستزاد)) أخطر مرحلة في الثورة البيوتكنولوجيّة التي تسمح بتطوير أعضاء الجسم الأخرى بسهولة، بقدر نجاح أو فشل تلك التجربة. يقول البروفيسور الروسي ألكسندر كابلان، مؤسِّس ومدير مختبر الفيزيولوجيا العصبيّة والواجهات العصبيّة الحاسوبيّة في جامعة موسكو، ما مفاده: ((الدماغ قوّة استثنائيّة هائلة، لا تُضاهيها أعظم الكمبيوترات وأكبرها، وهو لا يحتاج إلى تطوير، أو تعزيز لقدراته. لكنّ وسائل التواصل الاجتماعي والكمبيوتر ووسائل الإعلام أَسهمت في تحجيم عمل الدماغ، وذلك بجعْله يتكيَّف مع الرداءة والسهولة وعدم التفكير والبحث، ولا يَستعمل طاقته الفعليّة في التفكير والإبداع)).
إذاً، الحلول الجاهزة، ووسائل الإلهاء تُضعِف التفكير، وتجعل الإنسانَ هشّا بيولوجيّا، وغير مستغلّ لطاقاته. وهكذا، يَستنتج كيرزويل عدم استطاعة الإنسان مستقبلاً، وبحدود العام 2045، التعامل مع بيئته بسبب عجز قدراته العقليّة.. اللّهمّ إلّا من خلال التدعيم الرقمي البيوتكنولوجي.
البيوتكنولوجيا في سيرة يوتوبيّة
لم ينفكّ الإنسان عن العمل على تطوير إمكاناته العقليّة والعضويّة وخياله، متخطّيا شروطه القدريّة، فاستعمل جناحَيْن للطيران كما في تجربة العالِم العربي عبّاس بن فرناس، وقَبل ذلك انشغلتِ الأساطير بتعزيز مفهوم ((الإنسان السوبر))، و((ملحمة جلجامش))، والبحث عن الخلود بيولوجيّاً، وحكايات ((ألف ليلة وليلة))، ثمّ قصص ((علاء الدّين والمصباح السحري))، وبساط الريح. كما عملت السينما على تعزيز حلم الإنسان الخارق، فضلا عن كيمياء تحويل المعادن إلى ذهب اقتفاءً بالحديث القدسيّ: ((يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا غَنِيٌّ لاَ أَفْتَقِرُ.. أَطِعْنِي فِي مَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ غَنِيّاً لاَ تَفْتَقِرُ، يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا حَيٌّ لاَ أَمُوتُ.. أَطِعْنِي فِي مَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ حَيّاً لاَ تَمُوتُ، يَا اِبْنَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ.. أَطِعْنِي فِي مَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ..)).
* كاتب عراقي مُقيم في أمستردام
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونية

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