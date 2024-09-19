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نحن والأغنيات

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يرسم لنا الكاتب التركي (ياشار كمال) في روايته المشهورة المليئة بالعذوبة والصدق والعفوية والمسماة بـ (ميميد الناحل) صورة الأغنية، أي أغنية، دون تحديد للزمان أو المكان فيقول: ((تغنى الأغنية وهي ليست نفسها إذا غنيت مساء أو صباحًا، وإذا غناها صبي فهو شيء آخر وكذلك الأمر إذا غنتها امرأة وتتغير تبعًا للذين ينشدونها شبابًا أكانوا أم شيوخًا. وهي ليست نفسها في الجبل أو السهل في الغابة أو على البحر، إنها تتبدل كل مرة، وهي ليست نفسها في الصباح أو الظهر أو بعد الظهر أو المساء)).
قرأت هذه الفقرة عشرات المرات وأنا أتخيل العلاقات المتمازجة المتماسكة التي تتحكم في الأغنية، وبالتالي فهي تتحكم كقانون بالنسبة للفن. عمومًا إذا أخذنا الموضوع برؤية أكثر اتساعا ففي هذا المقطع أو هذه الفقرة يحدد الروائي المكان وأثره في نوعية الغناء؛ فالغناء بقرب البحر يأخذ الكثير من صفات البحر وهدوئه وصخبه. زبده الأبيض ومياهه الزرقاء، والغناء في الجبل يأخذ هذا العلو والانخفاض المفاجئ، هذه الصلابة والشموخ.
الغناء في الصحراء يأخذ نمطًا بطيئًا وإيقاعًا أقل توترًا لأن العلاقة مع الصحراء هي علاقة النفس الطويل، حيث هذا الاتساع الموحش، وهذا الهدوء المخيف، وهذه الرؤية الكاملة المتسعة التي لا يفاجئك فيها أي شيء. هذا الاتساع وهذا الهدوء تسللا إلى الأغنية في الصحراء فمنحاها هذا الإيقاع البطيء.
وهنا في هذا الوطن تتعدد الأغنيات. تتعدد الرقصات بشكل يوضح أو ينطبق عليه حديث (ياشار كمال) تمامًا. فعندما نشاهد رقصة السامري ونسمع هذا الغناء الجميل الشجي الذي أطرب له شخصيًا ندرك بعد الصحراء، في السامري كما أعرف لا بد من الطار رفيقا تتحدث إليه الكفوف والجسم بإيقاع متمازج. هذا الحقل الذي يتدفق من الكف وهي تضرب بهدوء متتابع حتى ليخيل إليك أن هذه المجموعة قد هادنت هذه الطبول شيئًا فشيئًا، لكن الصحراء هذه على الرغم من امتدادها الذي يوحي لك بالثقة والأمن، إنما هي في الواقع ثقة مؤقتة وأمن لا تلبث الريح والغبار أن يقلب الموازين، يتسلل ذلك الوضع إلى الأغنية إلى السامري لتجد هذه الأكف ترتفع بكل القوة وتضرب ليصرخ الدف - تحت وقع الأكف - والأجساد ثم يعاود الهدوء مرة أخرى لتحمل الأكف هذه الدفوف في شكل اعتذار جميل صامت لكنه أكثر إيحاء وأكثر وقعًا في الأنفس.
الأغنية لدينا حينما تقترب من البحر تصبح.. خوفًا.. ورعبًا وأملًا مشوبًا بالحذر، حديثا مع القدر المجهول الذي ربما يمنحك الخير واللؤلؤ وربما يمنحك الموت والأصداف، الغناء البحري أشبه بالأدعية ولوعة حزن تأسر القلب ولا تجعل له مهربا أو ملاذا إلا هذا القارب وهذا الموج الجميل القاتل. الحديث عن الأغنية هو حديث عن البدوي في الصحراء والمزارع خلف محراثه والصياد وراء أمله الذي لا ينقطع، نحن بحاجة إلى الرقص والأغنيات في زمن الحرب والاغتيال وبنايات الإسمنت المسلح، نحن في حاجة إلى الغناء والبكاء الجميل، الأغنية تحيلك إلى إنسان آخر، تخلق فيك تحدي الأشياء لا سيما إذا كانت تصدر من قلب يحب الناس والأرض، الغناء مرتبط بتراث الوطن.
ولنسمع جميعًا هذا النواح للشاعر الفلسطيني الجريح الذي يزيده فقد وطنه غناء ونحن نملك الأوطان لكن لا نغني: (نمشي لكن لماذا لم تقل لي كل شيء عن عناقيد العنب بلد أتى.. بلد ذهب سيأتي ثم يذهب. كم مدينة ترمي على المحتل زنبقها وراءك؟ كم سماء سوف نسقف في القصائد ما ليس لك هو ليس لك؟ نمشي لنمشي ثم نمشي.. إن وجدت وحدك لكن ليس لك، وعليك أن تعلو على شرفات جرحك كي ترى ما لا تراه، صف لي مساءك كي أرى قلبي وأتبعه).
1985*
* أديب وصحافي سعودي ((1950- 2023))

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