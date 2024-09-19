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آمال عريضة بعودة النواخذة لمنصات التتويج

9/19/2024 11:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أيام قليلة تفصل الاتفاق عن مشاركته في بطولة كأس الخليج، المقرر انطلاقها في 24 من سبتمبر الجاري، مع ما تحمله البطولة من قيمة تاريخية عالية للاتفاقيين؛ حيث سبق له أن تُوج بلقبها الخليجي 3 مرات في نسخ 1984، 1988، 2006.
عودة مرتقبة

المشاركة جاءت ضمنا في مشهد التغيير الإيجابي الملحوظ في مستوى أداء الاتفاق المحلي منذ بداية الموسم الماضي، مع ما قدمه النواخذة ((كما يطيب لمحبيه التعبير عنه))، من مستويات ونتائج رفعت الآمال من جديد، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس.
ويمني الاتفاقيون النفس في أن يعود فارس الدهناء كما كان بطلا متوجًا، وأن يطوي السنين العجاف التي صاحبت كتيبة الكوماندوز خلال السنوات الماضية بعد آخر بطولة توج بها النواخذة كانت كأس الأمير فيصل بن فهد 2004 محليا، وكأس الخليج بنسخة 2006 حتى التوقف.
غربلة التعاقدات

ينتظر محبو الاتفاق من الإدارة برئاسة سامر المسحل، إنجاز الكثير من المهمات والتحديات خلال هذا الموسم، خاصة مع ما طرحه المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد فيما يتعلق بالجانب الفني، وتطوير البنية التحتية للنادي، وما تلا ذلك من غربلة للاعبين لصيفية هذا الموسم، نتج عنها مغادرة 11 لاعبًا والتعاقد مع 11 آخرين؛ فضلًا عن المغادرين بنظام الإعارة، والبالغ عددهم 7 لاعبين، هذا إضافة إلى خروج مدرب الحراس البرازيلي ارتورو أوليفيرا، والتعاقد مع المدرب الهولندي جون اشتر برلين، ومساعده الإنجليزي اندي فيرث.
تاريخ ذهبي

يرى محبو وجماهير النادي الذي تأسس قبل 80 عاما تحديدا في 1944م وحقق خلالها بطولات مميزة، استحقاقه بالعودة كما كان ضمن أوائل أندية الكرة السعودية ومن كبارها، مع ما يمتلكه من تاريخ لماضٍ عريق مزين بالذهب، بينما يرى آخرون أن عودة الاتفاق تعني عودة المنطقة الشرقية كما كانت مزدهرة في كرة القدم، خاصة أن للاتفاق تاريخًا مميزًا في أولوية تشريف الوطن سواء كان على مستوى المشاركة في كأس الخليج أو كأس العرب، علاوة على أولويته المحلية بالفوز في الدوري بلا خسارة وتحقيقه 3 بطولات خلال موسم واحد.
تحضيرات مبشرة
عن التطورات الجديدة للاتفاق والآمال المعلقة من قبل جمهوره ذكر سعدون الحمود، مدير الفئات السنية في النادي، أن الاتفاق يخطو خطوات جيدة وواضحة في إطار التحضيرات لتعزيز وجوده المحلي والدولي، والمشاركة في البطولات الخارجية، ونتائج هذه الخطوات مبشرة بالخير حتى الآن، منوهًا أن مساعي جيرارد، سواء فيما يتعلق بتحقيق منجزات للفريق الكروي أو على مستوى البنية التحتية، تؤتي ثمارها بالتعاون مع إدارة النادي بقيادة المسحل، وذلك لتحقيق المستهدفات المؤثرة في مستقبل النواخذة.
ولفت أن التركيز القادم سيكون على تطوير مواهب الجيل القادم والفئات الشابة والناشئة من لاعبي القدم لتدعيم قاعدة ثابتة من الطاقات الكروية تمول الفريق الأول وصولا للمنتخبات الوطنية.
جماهير متعطشة

من جانبه قال لاعب الاتفاق السابق جمعان الجمعان، الاتفاق تاريخ عريق بالبطولات، وهو أول ناد حقق بطولة خارجية للوطن، وأول ناد حقق الدوري بلا خسارة، وتخرج في أرض ملعبه لاعبون على مستوى عالٍ، ليس هذا فحسب بل حتى على المستوى التدريبي مع وجود نخبة مميزة من المدربين في مقدمتهم كبير المدربين خليل الزياني.
ونوه بلا شك فإن مستوى الاتفاق في مواسم سابقة لم يكن مرضيًا لجماهيره العاشقة والكبيرة التي كانت وما زالت تمني النفس بعودة البطولات مع ما تشهده الساحة الرياضية من دعم كبير من القيادة الرشيدة، حفظها الله، وهو ما دفع الجماهير بالمطالبة لإيجاد حلول فنية وإدارية للاتفاق، وذلك من خلال توظيف اللاعبين بشكل مناسب، والعمل على إبراز هوية الفريق التي افتقدناها، والعمل بما يتناسب مع إمكانيات كيان مثل الاتفاق.
مسببات التراجع

بدوره قال مدير المركز الإعلامي السابق للاتفاق منير الخاتم ((الاتفاق نادٍ عريق ورائد الأوليات في البطولات الخارجية لأندية المملكة، وقد اكتسب شعبية جارفة ليس على مستوى الشرقية فحسب وإنما على مستوى المملكة)).
وأشار إلى أن ((تراجع الاتفاق عن تحقيق البطولات في مواسم سابقة هو تراجع وارد مثله مثل أي ناد آخر، ولكن الأمر يتعلق بعدم مواكبة تطوير الفريق مثل الأندية المنافسة)).
مكاسب النواخذة
وأضاف ((لقد جنى النواخذة مكاسب الموسم الأول من خلال تحقيقه المركز السادس في الدوري والمؤهل للمشاركة في بطولة كأس أبطال الخليج للأندية، وبالتالي هو مرشح فوق العادة للعودة لتحقيق الكأس والعودة لمعانقة الذهب، لا سيما وأنه سبق وأن حققها 3 مرات سابقًا، فضلًا على امتلاكه لاعبين مميزين قادرين على تحقيق اللقب، أما على مستوى المنافسات المحلية فهدفه المنافسة على المراكز الخمسة الأولى والمنافسة مجددًا على أغلى الكؤوس)).
- الاتفاق يستعد للعودة إلى بطولته الخارجية المفضلة
- النواخذة يملكون فريقا متطورا حاليا وقادرون على المنافسة
- فارس الدهناء غاب منذ 2006 عن التتويج بالألقاب
- الكوماندوز يأمل في أن تكون العودة عبر البطولة الخليجية
- التعاقدات المميزة وأداء الفريق تبشر بتفوق اتفاقي
بطولات النواخذة تاريخيا‬:
‏كأس المنطقة الشرقية
1960
‏ 1961
‏ 1962
‏ 1963
‏1965
1966
‏1968
1969
‏‏1971
1972
كأس ولي العهد
1966
‏ كأس الملك
1969
‏‏ 1985
الدوري السعودي الممتاز
‏ 1983
‏1987
كأس الأندية الخليجية
1983
‏1987
1988
2006
كأس الأندية العربية
1984
‏ 1988
كأس الأمير فيصل بن فهد
‏ 1991
‏ 2003
‏ 2004

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