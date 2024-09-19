ساحل العاج ترفع أسعار الكاكاو بنسبة 23% لموسم الحصاد القادم - جريدة البورصة

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تتجه ساحل العاج لرفع الأسعار التي يحصل عليها المزارعون في موسم حصاد الكاكاو القادم فوق منافستها غانا، على الرغم من قلة المعروض من المزارعين في كلا البلدين مقارنة بالسوق العالمية، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، تسعى الهيئة التنظيمية للصناعة إلى تحديد سعر يتراوح بين 1850 و2000 فرنك أفريقي (3.4 دولار) للكيلوجرام من الكاكاو المجفف، لموسم الحصاد الرئيسي بداية من أكتوبر.
وسيكون ذلك زيادة بنسبة 23% على الأقل عن موسم حصاد المحصول الأولي لدى أكبر منتج للكاكاو في العالم، والذي سينتهي هذا الشهر.
ورفعت الحكومات في غانا وساحل العاج الأسعار في منتصف موسم 2023-2024، لكن المزارعين لم يستفيدوا بشكل كامل من الارتفاع العالمي، الأمر الذي شجع التهريب إلى دول مثل ليبيريا وغينيا حيث لا يتم تنظيم السوق بشكل صارم مما يجعل الأسعار مرتفعة.
يأتي هذا بعدما أدت قلة المحصول في غرب إفريقيا إلى دفع العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، حيث تجاوزت 11 ألف دولار للطن، قبل أن تتراجع، حيث يتم تداول عقد ديسمبر فوق 7500 دولار للطن في نيويورك.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108694987
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