ساحل العاج ترفع أسعار الكاكاو بنسبة 23% لموسم الحصاد القادم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة

تتجه ساحل العاج لرفع الأسعار التي يحصل عليها المزارعون في موسم حصاد الكاكاو القادم فوق منافستها غانا، على الرغم من قلة المعروض من في كلا البلدين مقارنة بالسوق العالمية، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، تسعى الهيئة التنظيمية للصناعة إلى تحديد سعر يتراوح بين 1850 و2000 فرنك أفريقي (3.4 دولار) للكيلوجرام من الكاكاو المجفف، لموسم الحصاد الرئيسي بداية من أكتوبر.

وسيكون ذلك زيادة بنسبة 23% على الأقل عن موسم حصاد المحصول الأولي لدى أكبر منتج للكاكاو في العالم، والذي سينتهي هذا الشهر.

ورفعت الحكومات في غانا وساحل العاج الأسعار في منتصف موسم 2023-2024، لكن المزارعين لم يستفيدوا بشكل كامل من الارتفاع العالمي، الأمر الذي شجع التهريب إلى دول مثل ليبيريا وغينيا حيث لا يتم تنظيم السوق بشكل صارم مما يجعل الأسعار مرتفعة.

يأتي هذا بعدما أدت قلة المحصول في غرب إفريقيا إلى دفع العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، حيث تجاوزت 11 ألف دولار للطن، قبل أن تتراجع، حيث يتم تداول عقد ديسمبر فوق 7500 دولار للطن في نيويورك.

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