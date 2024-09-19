بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس على وقع الأخضر ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، ارتفاعا بنسبة 0,68 %، ليستقر بذلك عند 14.184.33 نقطة.
من جانبه، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.99% إلى 1.149.63 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0.89% إلى 1.016.09 نقطة.
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بدوره سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.25% إلى 1.344.68 نقطة.
وفيما يتعلق المؤشرات الدولية، ارتفع كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 1.23% إلى 13.350,17 نقطة، وبنسبة 0.98% إلى 11.931.15 نقطة، على التوالي.
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