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بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

9/19/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس على وقع الأخضر ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي“، ارتفاعا بنسبة 0,68 %، ليستقر بذلك عند 14.184.33 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0.99% إلى 1.149.63 نقطة، فيما سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0.89% إلى 1.016.09 نقطة.

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بدوره سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0.25% إلى 1.344.68 نقطة.

وفيما يتعلق المؤشرات الدولية، ارتفع كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 1.23% إلى 13.350,17 نقطة، وبنسبة 0.98% إلى 11.931.15 نقطة، على التوالي.

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