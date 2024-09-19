الذهب يحقق ثالث مستوى قياسى مرتفع عند التسوية فى سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة

تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الخميس، بدعم من تراجع مؤشر الدولار، عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو 16 دولارا عند 2614.60 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مستوى قياسيًا للمرة الثالثة خلال شهر سبتمبر.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 100.60 نقطة، بعدما لامس 100.52 نقطة.

وقال بنك“يو بي إس” في مذكرة:“من وجهة نظرنا، قد يستمر هذا الارتفاع، حيث نستهدف 2700 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2025، وإلى جانب عوامل المخاطرة في الأمد القريب، نتوقع أن يكتسب الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للذهب زخمًا أكبر في الأشهر المقبلة”.

وأوضح تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن الذهب حقق مكاسب قوية في أغسطس، حيث ارتفعت الأسعار عالميًا بنسبة 3.7%، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والانخفاض الناتج عن ذلك في الدولار.

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