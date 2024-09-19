الذهب يحقق ثالث مستوى قياسى مرتفع عند التسوية فى سبتمبر - جريدة البورصة

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تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الخميس، بدعم من تراجع مؤشر الدولار، عقب خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.6% أو 16 دولارا عند 2614.60 دولار للأوقية، ليحقق المعدن الأصفر مستوى قياسيًا للمرة الثالثة خلال شهر سبتمبر.
بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 100.60 نقطة، بعدما لامس 100.52 نقطة.
وقال بنك“يو بي إس” في مذكرة:“من وجهة نظرنا، قد يستمر هذا الارتفاع، حيث نستهدف 2700 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2025، وإلى جانب عوامل المخاطرة في الأمد القريب، نتوقع أن يكتسب الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة للذهب زخمًا أكبر في الأشهر المقبلة”.
وأوضح تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن الذهب حقق مكاسب قوية في أغسطس، حيث ارتفعت الأسعار عالميًا بنسبة 3.7%، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والانخفاض الناتج عن ذلك في الدولار.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108694985
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