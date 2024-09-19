ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيتجاوز 42 ألف نقطة عند الإغلاق لأول مرة على الإطلاق يخفض توقعاته لأسعار الحديد 18% بسبب ضعف طلب الصين بايدن: يجب على الشركات أن تشعر بالثقة وترفع استثماراتها بعد خفض الفائدة

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال جلسة اليوم الخميس، بدعم من إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.65%% أو 1.23 دولار إلى 74.88 دولار للبرميل.

فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.45% أو ما يعادل 1.04 دولار إلى 71.95 دولار للبرميل.

وقال محللون لدى بنك“يو بي إس” في مذكرة للعملاء، إن انخفاض مخزونات الخام العالمية من شأنه أن يدعم أسعار النفط في المستقبل، مما سيدفع خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارًا في الأشهر المقبلة.

بينما أوضح محللون لدى بنك“سيتي جروب” أن عجز سوق النفط غير الموسمي، والمقدر بنحو 400 ألف برميل يوميًا، من شأنه أن يدعم أسعار خام برنت في نطاق يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم.

المصدر: