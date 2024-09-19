ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية.. وخام برنت يتجاوز 74 دولارًا - جريدة البورصة

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تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال جلسة اليوم الخميس، بدعم من إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي، وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.65%% أو 1.23 دولار إلى 74.88 دولار للبرميل.
فيما زادت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.45% أو ما يعادل 1.04 دولار إلى 71.95 دولار للبرميل.
وقال محللون لدى بنك“يو بي إس” في مذكرة للعملاء، إن انخفاض مخزونات الخام العالمية من شأنه أن يدعم أسعار النفط في المستقبل، مما سيدفع خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارًا في الأشهر المقبلة.
بينما أوضح محللون لدى بنك“سيتي جروب” أن عجز سوق النفط غير الموسمي، والمقدر بنحو 400 ألف برميل يوميًا، من شأنه أن يدعم أسعار خام برنت في نطاق يتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل خلال الربع القادم.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108694984
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